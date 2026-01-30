Vitellino sbranato nel Parco del Roccolo: si trattava di un lupo

Era il 14 novembre 2025 quando un allevatore si era trovato il suo piccolo vitello aggredito e dilaniato da qualche grosso predatore

Era un lupo quello che circolava nel Parco del Roccolo, a Cantone di Nerviano, e che aveva sbranato un vitellino.

Era il 14 novembre 2025 quando un allevatore si era trovato il suo piccolo vitello aggredito e dilaniato da qualche grosso predatore. La conferma che quello che girava a Cantone era un lupo è arrivata, come si attendeva, dagli esami genetici (tamponi presi dalla carcassa dell’animale vittima):

«L’animale in questione era un lupo – fanno sapere da Città metropolitana di Milano, a cui i tamponi erano stati inviati – Il responso è arrivato dalle analisi genetiche. Il fatto di aver svolto numerosi e prolungati appostamenti e di non aver trovato nulla come prede nè di aver più visto quell’animale, significa che si trattava di un lupo “in dispersione”: capita infatti che singoli esemplari, durante una loro fase biologica e soprattutto tra fine autunno e inizio inverno, si stacchino dal gruppo arrivando a fare qualcosa come un percorso pari a 250 chilometri di raggio. Ora il quel lupo non è più in questa zona».

Con le sue capacità di spostamento ora quell’esemplare potrebbe essere in Liguria o anche sugli Appennini.