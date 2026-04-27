Visita del ministro Valditara al Liceo Cavalleri dopo il gesto eroico di tre professori: “Esempi positivi vengano valorizzati nella scuola e nella società”

Hanno messo in salvo diciannove studenti del Liceo Cavalleri di Parabiago, prendendo in mano il volante del pullman dopo che l'autista ha accusato un malore durante la gita a Praga: oggi il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha reso loro omaggio con una visita alla scuola superiore

Hanno messo in salvo diciannove studenti del Liceo Cavalleri di Parabiago, prendendo in mano il volante del pullman dopo che l’autista ha accusato un malore durante la gita a Praga: oggi il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha reso loro omaggio con una visita alla scuola superiore e una cerimonia… in pompa magna. I docenti eroi, Domenico Lucifora, Federica Verzaro e Miriam Morsani, hanno ricevuto un encomio da parte del titolare del Mim.

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Una mattinata all’insegna delle emozioni al Cavalleri

Una mattinata emozionante, che ha suonato uno spartito del tutto inedito mettendo in evidenza il gesto eroico di tre docenti e i piatti forti proposti sul piano didattico. E’ quella andata in scena quest’oggi. lunedì 27 aprile, negli spazi del liceo Cavalleri, dove i prof Lucifora, Verzaro e Morsani sono finiti al centro dei ringraziamenti della autorità, scolastiche ma non solo, per il gesto messo in atto alcuni giorni prima nel corso della gita di istruzione nella capitale della Repubblica Ceca.

La dinamica della tragedia sfiorata

Il conducente del mezzo che stava riportando i ragazzi in albergo dopo la tappa al campo di concentramento di Terezin ha infatti accusato un malore e lui ha compiuto un’azione che si è rivelata poi provvidenziale ed è servita a mettere in salvo 19 studenti, l’autista e i tre professori stessi. I docenti, accortisi immediatamente che il pullman stava deviando pericolosamente verso il ciglio della carreggiata, hanno reagito con estrema lucidità: dopo aver tentato invano di destare l’autista chiamandolo e scuotendolo, hanno afferrato prontamente il volante e, allungandosi verso la postazione di guida, sono riusciti ad azionare il freno a pedale. Grazie a questa manovra, eseguita in una manciata di secondi e in condizioni di estremo pericolo, il mezzo è stato messo in sicurezza sulla corsia di emergenza, salvaguardando l’incolumità di tutti gli studenti a bordo e dell’autista del mezzo, assistito in attesa dell’arrivo dei soccorsi.

La cerimonia di stamane

Alla cerimonia di stamane hanno preso parte, oltre a Valditara, il sindaco uscente di Parabiago Raffaele Cucchi, i candidati sindaco parabiaghesi Marica Slavazza e Giacomo Sartori, alcuni rappresentanti del Consiglio comunale parabiaghese, l’onorevole Stefano Bolognini, l’omologo Mario Mantovani, il consigliere regionale della Lega Silvia Scurati, i vertici del liceo, compreso l’ex preside Simone Finotti, e l’attuale preside Alessandra Moscatiello:

“Un comportamento, quello dei docenti, che ha denotato non solo responsabilità ma anche civismo. Hanno messo in salvo i ragazzi sostituendo l’autista che aveva avuto un malore – ha spiegato Valditara – E’ bene che dalle scuole vengano valorizzati gesti esemplari come questi sotto il piano civico. Serve valorizzare il bene, quanto di positivo si fa nella scuola e nella società in senso più ampi. E’ importante tornare a credere in questi valori”.

Gli interventi in favore della scuola

La visita avrà una ricaduta altrettanto positiva per il futuro infrastrutturale dell’istituto: