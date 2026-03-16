Nei giorni scorsi si è svolto un incontro con grande amicizia e nuovi progetti per “Guidare il cambiamento”

Visita del Governatore ai Lions Club Legnano Rescaldina Sempione e San Vittore Olona

Visita del Governatore al Lions club Rescaldina

Nei giorni scorsi si è svolto un incontro con grande amicizia e nuovi progetti per “Guidare il cambiamento”. Sono questi i punti chiave che hanno visto i Lions Club San Vittore Olona e Legnano Rescaldina Sempione riuniti in intermeeting presso il Poli Hotel di San Vittore Olona.

Al centro della conviviale la visita ufficiale del Governatore Distrettuale del Distretto 108 Ib1 per l’annata lionistica 2025-2026 Lorenzo Paolo Terlera. Alla serata erano presenti anche il PDG e GET Multidistrettuale Danilo Francesco Guerini Rocco, i Presidenti dei due Club Gloria Minotto (LC San Vittore Olona) e Gianclaudio Castellani (LC Legnano Rescaldina Sempione), il Segretario Distrettuale Massimo Donato, la Presidente di Circoscrizione Rita Paone Monari e il Presidente di Zona Marco Rotondi.

Presenti anche gli Officer Distrettuali Massimo Bellasio, Marco Petrillo, Emanuela Cattaneo ed Eleonora Bassani Cardani. È intervenuto da remoto anche il PDG e Responsabile TerzoSettore e Fondazione Carlo Massironi che ha portato i suoi saluti al Governatore e a tutti i Soci intervenuti rimarcando come: “la forza di un Distretto sta nei Soci”.

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Il profilo di Paolo Terlera

Nato nel gennaio 1964, Lorenzo Paolo Terlera è diplomato Perito Elettronico Industriale e ha maturato numerose certificazioni in ambito tecnologico e imprenditoriale. È un imprenditore nel settore ICT, cresciuto nell’azienda di famiglia (oggi divenuta un riferimento nell’informatica e nell’office automation), che nel 2024 ha ricevuto il riconoscimento di “Attività Storica” da Regione Lombardia per i 70 anni di attività.

Accanto al lavoro, Terlera ha svolto ruoli in realtà associative del territorio: è vicepresidente dell’associazione culturale “Omilia” di Monza e ha guidato per anni “Lissone Commercia”, impegnata nella valorizzazione sociale ed economica del contesto urbano; è inoltre membro dell’Unione Nazionale Cavalieri d’Italia (U.N.C.I.).

Come è articolata la sua carriera

Nei Lions, la sua “carriera” è articolata: dal Lions Club Desio (consigliere, cerimoniere e presidente) a ruoli di zona e circoscrizione, fino alla fondazione del Lions Club Lissone (di cui è stato presidente). Un percorso che lo ha portato, passo dopo passo, agli incarichi distrettuali e quindi alla guida del Distretto 108 Ib1.

Il suo motto, “guidiamo il cambiamento-lead to change”, esprime una visione chiara: un lionismo moderno, radicato nei valori tradizionali ma capace di innovarsi per affrontare le sfide del futuro: “Ognuno di noi – dichiara il Governatore- nel suo piccolo è un leader, ognuno per il proprio club. Il lionismo vive di relazioni, affrontiamolo con responsabilità e coraggio”.

Come sempre il meeting ha consentito di scambiare pareri e di programmare iniziative a beneficio della Comunità e delle Persone fragili.