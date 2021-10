Visita al depuratore, i dubbi sullo smaltimento dei grassi alimentari

Robecco

Preoccupazioni dei residenti per la viabilità.

Visita guidata sabato 16 ottobre al depuratore consortire di Cascinazza, frazione di Robecco, gestito da Cap holding. Iniziativa aperta a cittadini e autorità - presente il sindaco Fortunata Barni ed alcuni assessori - , l'ex candidato sindaco Francesco Ticozzelli e il consigliere comunale di minoranza Pietro Caruso.

Visita al depuratore, dubbi sul futuro

Si pensava fosse l'occasione per discutere la questione del nuovo impianti di recupero dei grassi della lavorazione alimentari, dopo l'accordo con Cap e Milano ristorazione (tema che aveva infiammato anche il consiglio comunale), ma in realtà le risposte attese nn sono arrivate. Ciò che è emerso è che non sarà creato un nuovo impianto, ma sarà usato un impianto già esistente.

Viabilità: le preoccupazioni

I pochi residenti presenti hanno espresso dubbi sulle conseguenze della scelta in termini di traffico e viabilità.