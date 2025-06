In una bella giornata di giugno i Soci e Amici del Lions Club Legnano Rescaldina Sempione hanno svolto un'interessante visita culturale rientrante nei programmi sociali dell'anno lionistico 2024/2025.

Visita a Vercelli per il Lions Club Rescaldina

La località prescelta è stata Vercelli e il suo territorio che oltre alle basiliche, palazzi storici e monumenti è caratterizzato dalla presenza di vastissime risaie che impegnano nei vari comparti notevoli risorse lavorative con ampi risvolti economici.

La parte riguardante la cultura e l'arte ha avuto come punto di riferimento la Basilica di Sant'Andrea della quale una Guida cittadina autorizzata ne ha spiegato le origini, le fasi di costruzione e le evoluzioni di questo importante edificio architettonico realizzato dal 1219 su iniziativa del Cardinale Guala Bicchieri. Il giro nel centro città ha consentito anche di ammirare il Duomo, la Chiesa di Santa Maria Maggiore, il palazzo dell'Ex Ospedale Maggiore, la sede dell'Università del Piemonte Orientale (Vercelli, Novara, Alessandria) e altri luoghi storici.

L'incontro a Trino

Dopo la prima parte della visita il Gruppo Lions accompagnato dal Lions Carlo Massironi, Past Governatore Distrettuale dell'anno del Centenario del Lions International e dal Lions Gianclaudio Castellani, Presidente del Lions Club Legnano Rescaldina Sempione, si è trasferito per il pranzo all'Hotel Il Convento di Trino dove erano presenti anche il Presidente e i Soci del Lions Club piemontese Val Cerrina che opera da circa cinquantanni nell'area di Asti. E' stata un'occasione per uno scambio di saluti tra Lions Club operanti in due Regioni confinanti nell'ambito delle stesse finalità e attività previste dali'Associazione Lions International, la più grande organizzazione di servizio umanitario nel mondo.

Il pomeriggio è stato dedicato alla visita della vicina Chiesa di San Michele In insula di epoca alto medievale nel Comune di Trino. Il Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita dell'Università dell'Insubria ha recentemente effettuato scavi alla ricerca di testimonianze storiche.

L'intensa giornata ha consentito di svolgere un service culturale per rinsaldare i principi di collaborazione e amicizia in ambito lionistico.