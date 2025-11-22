Virgo Fidelis, la patrona dei Carabinieri festeggiata anche dagli studenti di Legnano.

Virgo Fidelis, festa per la patrona dei Carabinieri

Festa grande ieri, venerdì 21 novembre 2025, nella basilica di San Magno a Legnano. E’ stata infatti la giornata dedicata alla celebrazione della Virgo Fidelis, patrona dei Carabinieri. Presenti il Maggiore dei Carabinieri della Compagnia di Legnano Pietro Laghezza, i militari della compagnia, il sindaco Lorenzo Radice e altri del territorio, la Polizia di Stato, la Polizia Locale, la Guardia di Finanza e altri ancora. Ad officiare la cerimonia, svoltasi alle 18, è stato il prevosto Monsignore Angelo Cairati.

Il calendario fatto dagli studenti

Insieme all’Associazione nazionale Carabinieri di Legnano e il Motoclub Ss33 Sempione, è stato realizzato il calendario dei Carabinieri: in prima fila anche gli studenti del liceo artistico di Legnano che hanno creato gli elaborati grafici. Il ricavato sarà donato ad AstroNets, che esplora nuove forme di training neurochirurgico.