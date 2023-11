Virgo Fidelis, Carabinieri in festa per la loro patrona

Virgo Fidelis a Legnano, la festa per i Carabinieri in città.

Virgo Fidelis, c'è anche il vescovo

Uomini dell'Arma in festa per la ricorrenza della Virgo Fidelis, patrona dei Carabinieri. L'evento si è svolto nella mattinata di ieri, domenica 26 novembre 2023, nella basilica di San Magno a Legnano. Per l'occasione la tradizionale Messa, celebrata stavolta dal vescovo ausiliare Luca Raimondi alla presenza dei sindaci del territorio della giurisdizione della Compagnia, degli uomini guidata dal Maggiore Francesco Laghezza, altri rappresentanti delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e della Croce rossa, senza scordare le associazioni di volontariato e le associazioni d'Arma in servizio e l'Associazione nazionale Carabinieri.

La preghiera

Salito sull'altare, il comandante dei Carabinieri della Stazione di Cerro Maggiore Luogotenente Antonino Lisciandro ha letto la "Preghiera del Carabiniere".