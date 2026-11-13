Violenza sulle donne, ecco lo spettacolo “Facce caso”

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Mercoledì 25 novembre, alle 21, al Teatro di San Lorenzo di Parabiago andrà in scena “Facce caso”, scritto, diretto e interpretato da Alessia Francescangeli, appuntamento speciale Bonus Track del Festival Donne In•Canto. Un evento dedicato alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Un momento di profonda consapevolezza collettiva

La ricorrenza del 25 novembre rappresenta un momento di profonda consapevolezza collettiva. Istituita dalle Nazioni Unite nel 1999, questa giornata richiama l’attenzione su un fenomeno che continua a colpire milioni di donne nel mondo e invita istituzioni, associazioni, cittadini e cittadine a promuovere una cultura fondata sul rispetto, sull’uguaglianza e sulla prevenzione di ogni forma di abuso e discriminazione. Questa la finalità dell’appuntamento teatrale del 25 novembre.

Al centro della serata ci sarà Alessia Francescangeli

Protagonista della serata sarà Alessia Francescangeli, attrice, autrice e interprete teatrale capace di coniugare ironia, sensibilità e profondità narrativa. In “Facce caso”, l’artista accompagna il pubblico in un dialogo brillante e coinvolgente tra una donna e le proprie voci interiori. Uno spettacolo che, alternando momenti di leggerezza e riflessione, invita a interrogarsi sul valore della libertà personale, sull’autodeterminazione e sul superamento di stereotipi e condizionamenti che ancora oggi influenzano il percorso di molte donne.

La centralità di Donne in canto

L’iniziativa si inserisce, inoltre, nel più ampio percorso di sensibilizzazione e solidarietà promosso dal Festival Donne In•Canto a sostegno delle donne vittime di violenza. Attraverso donazioni volontarie del pubblico, da dieci anni, il festival sostiene il progetto “Valigia di Salvataggio” dell’associazione Salvamamme, destinato a fornire beni di prima necessità a donne e bambini costretti ad allontanarsi da situazioni di maltrattamento. Proprio quest’anno, il Premio Donna In•Canto è stato conferito a Maria Grazia Passeri, presidente dell’associazione e ideatrice del progetto.

I dati sui femminicidi

Secondo i dati del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nei primi nove mesi del 2026 in Italia sono state uccise 67 donne. Di queste, oltre l’86% (58 casi) ha perso la vita in contesti familiari o affettivi e più della metà (38 casi) per mano del partner o dell’ex partner.

Il commento dell’assessore