Vinti 50mila euro a Garbagnate con il Lotto

Tra Garbagnate, Rescaldina e Cornaredo sono stati vinti al Lotto più di 75mila euro nell estrazioni di venerdì e sabato

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Il Lotto premia la Lombardia con vincite per oltre 200mila euro distribuiti nei concorsi di venerdì 6 e sabato 7 novembre 2026.

La vincita

Nel concorso di sabato, presso il punto vendita in via Principessa Mafalda a Garbagnate Milanese, sei ambi, quattro terni, una quaterna e una giocata Lottopiù valgono un colpo da 50.596 euro. Nel concorso di venerdì presso l’esercizio in via Giacomo Matteotti a Rescaldina sono stati vinti 16mila euro con sei ambi, quattro terni e una quaterna, mentre in via Giuseppe Verdi a Cornaredo tre ambi e un terno valgono 9.500 euro.

Ma la vincita più alta di giornata in Lombardia è stata registrata in via V Giornate a Cernobbio: 125.250 euro grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna.