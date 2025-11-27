Dietro il bancone del suo bar edicola in piazza Vittorio Veneto a Villa Cortese, Mirko Zanzottera ha un sorriso tra lo stupito e il divertito. Da giorni il suo locale, il Punto Junior, è il più chiacchierato di Villa Cortese. Il motivo è appeso bene in vista: un cartellone giallo che annuncia una vincita da 500mila euro con un Gratta e Vinci. Il vincitore, però, è un vero e proprio fantasma.

Vinti 500mila euro con un gratta e vinci

«È incredibile, non si è fatto vivo nessuno – esordisce Mirko – Come l’ho saputo? Mi hanno contattato da Lottomatica. Loro sanno tutto, ogni biglietto ha una sua matrice e ogni esercente deve registrarli prima di metterli in vendita, altrimenti sarebbero nulli. Quando mi hanno chiamato per dirmelo, la mia prima reazione è stata: “Ma siete sicuri?”. È la vincita più alta che abbiamo mai avuto qui».

Da quel 5 novembre, data ufficiale della riscossione, il silenzio. «Assolutamente, nessuna traccia» continua Zanzottera. A volte, però un piccolo gesto lo si fa. Invece niente, non hanno neanche lasciato una bottiglia per ringraziare o qualcosa di simbolico. «Non sappiamo davvero nulla su chi possa essere stato ad aver vinto. Tutti i clienti che entrano mi chiedono, ma io alzo le braccia: non so che dire».

Tante le persone che passano

Le ipotesi, però, si sprecano. «La mia edicola è nel cuore del paese, passa chiunque. Certo, spero sia una persona di Villa Cortese, qualcuno che magari ne ha bisogno. Ma la verità è che potrebbe essere chiunque» riflette il titolare. «Poco distante da qui c’è lo storico Istituto Agrario Gregorio Mendel. Penso a quanti genitori, nonni, o anche professori passano di qui la mattina o all’uscita da scuola. Si fermano per un caffè, comprano un Gratta e Vinci… basta un attimo».

Mentre il paese si interroga, per il titolare resta la soddisfazione di essere stato, in qualche modo, un tramite della fortuna. Tra l’altro, per il titolare, si tratta di un evento senza precedenti. «In passato abbiamo avuto vincite minori e una da quasi 20mila euro al Superenalotto, ma mai una cifra del genere, soprattutto con un Gratta e Vinci».