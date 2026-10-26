Villastanza festeggia i 150 anni della Scuola Don Franco Facchetti

Processione, Santa Messa, banda, pranzo comunitario e torta anniversario: la comunità ha celebrato una realtà educativa attiva nel paese dal 1876.

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Centocinquant’anni di storia, generazioni di bambini cresciuti insieme e un profondo legame con il territorio.

Domenica 25 ottobre la comunità di Villastanza (Parabiago) si è ritrovata per celebrare i 150 anni della Scuola dell’Infanzia Don Franco Facchetti, una realtà educativa che accompagna la vita del paese dal 1876.

Una giornata di festa per famiglie e cittadini

La giornata ha visto la partecipazione di famiglie, bambini, personale scolastico e cittadini, riuniti per festeggiare questo importante anniversario.

Le celebrazioni hanno compreso momenti di festa in piazza, con colorati striscioni dedicati alla ricorrenza, una processione, la Santa Messa e l’accompagnamento musicale della banda.

Una storia iniziata nel 1876

I festeggiamenti sono proseguiti con il pranzo comunitario e le attività dedicate ai più piccoli, fino al momento simbolico della torta del 150° anniversario, condiviso con il personale della scuola.

La Scuola dell’Infanzia Don Franco Facchetti affonda le proprie radici nel 1876, quando nacque per iniziativa dell’allora parroco di Villastanza. Nel corso di un secolo e mezzo, l’istituto ha accompagnato l’evoluzione della comunità, aggiornando la propria proposta educativa e mantenendo un rapporto diretto con le famiglie.

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Educazione, memoria e futuro

Oggi la scuola continua il proprio percorso attraverso attività educative, esperienze laboratoriali e progetti rivolti alla crescita dei bambini.

Il 150° anniversario ha rappresentato non soltanto un momento di festa, ma anche un’occasione per riconoscere l’impegno di chi, nel corso delle generazioni, ha contribuito alla vita di questa realtà: personale educativo, volontari, famiglie e comunità parrocchiale.

“150 anni di piccoli passi. Una grande storia”

«150 anni di piccoli passi. Una grande storia».

Lo slogan scelto per l’anniversario racconta il significato di una ricorrenza che unisce memoria, educazione e futuro.