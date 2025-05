Villa Crespi sotto i ferri: i primi eventi già in autunno?

Procedono i lavori in Villa Crespi a Villa Cortese. Lo storico edificio cittadino e l'annesso parco, acquisiti dall'Amministrazione comunale sul finire del 2022, torneranno presto a essere agibili e di conseguenza saranno fruibili all'intera cittadinanza. Come dai piani, si comincerà aprendo l'ampia area verde e poi, una volta terminata la ristrutturazione, anche con l'edificio.

Un parco già pronto in autunno e capace di ospitare il cartellone di eventi?

Per quanto riguarda il parco, la speranza di piazza del Carroccio è di poter organizzare qualche manifestazione dopo le vacanze agostane, con l'arrivo dell'autunno. Profondamente segnata dal nubifragio del 2023, l'area all'aperto sta tornando al suo naturale splendore, grazie a una pulizia generale del giardino e il livellamento del terreno che al momento presenta avvallamenti e gibbosità. Intanto, però, era necessario intervenire anche sull'abitazione, visto il pessimo stato di conservazione del tetto.

«Abbiamo fatto sistemare in maniera definitiva i due tetti che presentavano i maggiori danni dettati dal tempo e dalle intemperie – spiega il sindaco Alessandro Barlocco – Provvederemo a farlo anche con la copertura più piccola, che però si trova in una situazione migliore. Una volta sgomberato il cantiere, verranno conclusi anche i lavori all'interno del giardino. Rimarranno da sistemare gli infissi, oltre che l'interno, ma nel frattempo possiamo pensare di riaprire almeno il parco mettendo apposite transenne che impediscano di avvicinarsi all'edificio. Se ci saranno le condizioni, in autunno ci piacerebbe organizzare qualche iniziativa nel parco».

Le spese sostenute finora

Per la riparazione dei due tetti sono stati spesi 140mila euro, 20mila costerà il completamento della copertura rimanente e altrettanti saranno investiti per il completamento del giardino. Prevista l’introduzione di un cancello che collegherà il giardino della villa con quello attiguo a via Vecellio.