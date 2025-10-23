Villa Cortese in festa per una nuova centenaria. Martedì 21 ottobre, Elisa Xotta ha spento cento candeline, circondata dall’affetto dei familiari, tra cui le figlie Livia e Lucia, i tanti nipoti e pronipoti.

Villa Cortese in festa per la centenaria Elisa

A portare gli auguri dell’intera comunità è intervenuto nella sua abitazione anche il sindaco Alessandro Barlocco, che le ha consegnato una pergamena celebrativa a nome di tutti i villacortesini. Una vita lunga e operosa, quella della festeggiata, da moltissimi anni residente in paese e con un passato da lavoratrice all’ex cotonificio «Fabio» di via Canova, nell’area che un tempo fu della Sasit.

A lei vanno i più calorosi auguri di tutta la cittadinanza.