Villa Allavena, procede la riqualificazione

Procedono a Sedriano i lavori di riqualificazione della Villa Allavena. «Con l’assessore Caon e con il direttore dei lavori, venerdì scorso abbiamo effettuato una visita presso il cantiere – racconta il sindaco Marco Re – Gli interni cominciano a prendere forma. Si tratta di un intervento di restauro conservativo, condotto con attenzione e professionalità: il recupero e la valorizzazione dell’esistente, con l’inserimento delle strutture portanti e migliorative della funzionalità degli spazi».

Centro culturale e biblioteca

Tra le opere pubbliche in corso in città Villa Allavena, destinata a diventare il Centro culturale con la nuova Biblioteca civica, è quella più significativa anche dal punto di vista contabile per il Comune. Un’opera che la comunità sedrianese aspetta da tempo (anche a seguito degli intoppi con la prima ditta appaltatrice, con lo stop dei lavori per alcuni mesi e il successivo cambio della ditta, che ne hanno prolungato i tempi di realizzazione) e che ora si sta avvicinando a diventare realtà. «Devo dire che nella mia, non breve, carriera di amministratore comunale è il progetto per Sedriano più bello che ho visto», sottolinea il primo cittadino. Non resta che attendere per vedere l’opera conclusa. «I lavori principali devono terminare con la primavera – assicura Marco Re – L’obiettivo è quello di portare a termine un’opera di ragguardevole valore per l’intera comunità».