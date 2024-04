Vignette satiriche contro il sindaco Giuseppe Pignatiello

Vignette satiriche contro il sindaco uscente di Castano Primo Giuseppe Pignatiello.

Il sindaco uscente di Castano Primo Giuseppe Pignatiello

La firma di Fedozzo, la bagarre tutta castanese

L’artista si chiama «Fedozzo» e col suo tocco, involontariamente, ha fatto arrabbiare il sindaco uscente Giuseppe Pignatiello, che è finito (di nuovo) nel mirino dei cosiddetti «haters». In questo caso, però, gli oppositori hanno nome e cognome, e coincidono con gli esponenti delle liste di centrodestra che sfidano proprio Pignatiello e la sua lista nella campagna elettorale che ci sta conducendo al voto di giugno.

Scelto il tema della "Castaffetta"

E’ la «Castaffetta» il tema scelto per una delle vignette che oggi lui stesso contesta e che raffigura proprio la sagoma di Pignatiello che, con indosso una maglia rossa, ha tra le mani il testimone che ha realmente ceduto alla «sua» candidata sindaca Carola Bonalli (di Insieme Progettando Castano). Nella raffigurazione c’è però un’altra sagoma, quella di un altro personaggio in lizza per la poltrona di Villa Rusconi, Roberto Colombo, che intanto, maglia verde, se la svigna col testimone. Il titolo è ispirato alla proposta decisa alcuni anni fa da parte di Pignatiello, che aveva ipotizzato l’introduzione del «Castanello» come moneta unica castanese.

Lo sfogo di Pignatiello

Tutto ciò però è andato di traverso all’attuale sindaco: