Vigevano-Malpensa: il Consiglio di Stato boccia il fronte del No

Il Consiglio di Stato ha respinto ieri, lunedì 7 aprile 2025, i tre ricorsi contro la costruzione della SS11-494 Collegamento Magenta-Vigevano, accogliendo le ragioni di Anas (Gruppo FS) e del Commissario straordinario, Eutimio Mucilli.

In estrema sintesi è stato accertato che le modifiche progettuali non imponevano di per sé una nuova valutazione d’impatto ambientale e che la legislazione in tema di consumo di suolo non impedisce di per sé la realizzazione di un’opera pubblica di rilevanza strategica.

Un'infrastruttura molto voluta anche dal Comune di Abbiategrasso, uno dei punti chiave del programma dei due mandati del sindaco Cesare Nai, che ha sempre considerato l'opera strategica per migliorare il sistema viabilistico del territorio, favorendo anche l'aspetto economico e occupazionale della zona, fondamentale per collegale la lomellina con il milanese.

L’opera può partire, non ci sono più ostacoli

Soddisfazione espressa da Claudio Andrea Gemme, AD di Anas:

“Dopo una lunga interruzione, possiamo finalmente partire con un’opera fondamentale per la mobilità della Lombardia. L’infrastruttura garantirà una riduzione sensibile dei tempi di percorrenza fra Magenta e Vigevano migliorando i livelli della circolazione. Il cronoprogramma prevede per il lotto C Ozzero - Albairate , del valore di 170 milioni di euro la stipula del contratto e le attività propedeutiche per l’avvio dei lavori, quali espropri ed eliminazione delle interferenze, ed entro l’anno, l’appalto per il lotto A Magenta - Albairate , del valore di 184 milioni di euro”.

Nel dettaglio, l’opera commissariata è inquadrata nel complesso di interventi di adeguamento e potenziamento della viabilità di connessione all’Aeroporto di Malpensa, volti a migliorare l’accessibilità veloce all’aerostazione dal bacino Sud-Ovest milanese.

Soddisfatti i consiglieri Scurati e Sala

“Respinto l’assalto delle sinistre alla Vigevano – Malpensa. Il Consiglio di Stato ha rigettato le motivazioni avanzate dal fronte del No e adesso l’opera potrà finalmente partire in quanto i lavori erano già stati appaltati; i cantieri daranno inizio ai lavori entro l’estate. Un grazie al Ministro Matteo Salvini che ha preso a cuore sin dall’inizio la realizzazione di questa importante infrastruttura fortemente richiesta dal territorio e dalle associazioni di categoria e che solo un malinteso senso ecologista di partito intendeva bloccare”. Così i consiglieri regionali del Carroccio Andrea Sala e Silvia Scurati commentano la bocciatura, da parte del Consiglio di Stato, dei ricorsi di Città Metropolitana, Parco Agricolo Sud e dei Comuni di Boffalora, Albairate e Cassinetta di Lugagnano.

Prosegue Sala:

“Si tratta di un’opera, nata da una mia idea e del Governatore della Lombardia Roberto Maroni, che mi ha visto coinvolto in prima persona già nel 2014; le opposizioni hanno tentato tutte le strade per bloccarla, prima con un ricorso al Tar del Lazio, che però è stato respinto, e infine del Consiglio di Stato, che ha visto un’identica conclusione”.

Concentrarsi sul raddoppio ferroviario della Milano-Mortara

“La pronuncia del Consiglio di Stato”, aggiunge Scurati, “spiana la strada alla realizzazione definitiva della Tratta C, presupposto fondamentale per la successiva Tratta A”. “Adesso, dopo il pronunciamento del Consiglio di Stato”, concludono i due consiglieri leghisti, “potremo finalmente concentrarci anche sul futuro raddoppio ferroviario, in quanto già nei giorni scorsi sono ripresi i contatti tra l’Assessorato Regione alle Infrastrutture e il Ministero delle Infrastrutture”.

