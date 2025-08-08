Viale Industria, concusi i lavori di riqualifica

I lavori hanno riguardato il rifacimento del manto stradale, la sistemazione delle aree verdi e dei parcheggi, la nuova illuminazione pubblica, la nuova rete fognaria per le acque meteoriche e opere di invarianza idraulica.

«Questo intervento, realizzato grazie a fondi comunali e al contributo del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), rappresenta un passo importante verso una zona industriale più moderna ed efficiente, pronta ad accogliere nuovi investimenti e opportunità per il nostro territorio - afferma il primo cittadino - Ringraziamo imprenditori, lavoratori e cittadini per la collaborazione e la pazienza durante i lavori. Ora tocca a tutti mantenere viale Industria ordinato, pulito e decoroso, valorizzando insieme l’ambiente in cui viviamo e lavoriamo».