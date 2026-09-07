Viale Gorizia, al via i lavori di rinforzo degli alberi di fronte al liceo Galilei

Radici costrette in “gabbie” e problemi di stabilità: dopo lo schianto di un frassino, intervento in più fasi per mettere in sicurezza il filare e preservare le piante.

A Legnano cominceranno questa settimana i lavori di rinforzo del filare di frassini sul marciapiede di fronte al liceo Galilei, in viale Gorizia.

Al via il rinforzo degli alberi davanti al Galilei

L’intervento si è reso necessario dopo che, con la rimozione dell’asfalto del marciapiede, è stato possibile constatare che l’apparato radicale degli alberi, piantati diversi anni fa, è costretto in “gabbie” che ne hanno impedito il naturale sviluppo, con conseguenti rischi per la stabilità delle piante. Una fragilità resa evidente anche dallo schianto di un esemplare lo scorso 17 agosto.

Un intervento in più fasi

Il rinforzo delle alberature sarà realizzato in più fasi. Si partirà dalla pulizia delle radici attraverso uno strumento ad aria, che permetterà di liberarle dai sassi e dal materiale che non favorisce il loro ancoraggio al terreno. Successivamente le radici saranno ricoperte con terreno buono, condizione essenziale per favorirne lo sviluppo. Tutti i frassini saranno poi stabilizzati attraverso delle ancore. Infine si procederà con una potatura delle chiome, finalizzata a rinforzare gli alberi e a limitare l’effetto “vela” in caso di vento forte.

«Preservare gli alberi e garantire la sicurezza»

L’assessore a Città pubblica, Sostenibilità ambientale e Mobilità Giacomo Pigni sottolinea:

«È grazie ai lavori nell’ambito del progetto La Scuola si fa città se abbiamo potuto scoprire questa fragilità nel filare di alberi di fronte al Galilei. Il verde, in questo caso la presenza di alberi, è un patrimonio riconosciuto della nostra Città; un patrimonio che però necessita di cura e manutenzione perché non diventi un fattore di rischio, soprattutto in un quadro di cambiamenti climatici come quello in cui ci troviamo. Da qui la necessità di intervenire subito con un duplice obiettivo: preservare gli alberi che caratterizzano il tratto di viale Gorizia di fronte al liceo garantendo nel contempo la sicurezza in un punto della città che ogni giorno è percorso da centinaia di studenti. Del resto, liberare dal cemento le radici allo scopo di rafforzare gli alberi piantati lungo i marciapiedi è una scelta che l’amministrazione Radice ha assunto già nello scorso mandato e che ha visto creare aiuole continue nelle strade con i filari più significativi, come in via Barbara Melzi, in via Locatelli, in via Nazario Sauro e, ultima in ordine di tempo, in via Menotti».

Lavori più lunghi, passerelle per gli studenti

L’intervento di rinforzo alle radici comporterà uno slittamento del completamento dei lavori davanti al liceo. La conclusione sarà infatti possibile soltanto dopo il posizionamento delle ancore, che saranno consegnate entro il mese di settembre. Nel frattempo, nelle prime settimane di scuola, l’ingresso pedonale al Galilei sarà garantito in sicurezza attraverso delle passerelle posizionate in corrispondenza dei cancelli di accesso.