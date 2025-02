«Viaggio nel consumo responsabile»: tre incontri per «Cambiare il mondo un acquisto alla volta»

«Viaggio nel consumo responsabile – Come cambiare il mondo un acquisto alla volta». È questo il tema di un percorso che avrà inizio, come prima tappa, giovedì 6 febbraio alle 21 a Corbetta nella sede Acli in piazza Canonica 5.

Il primo incontro, intitolato «Strumenti concreti per fare acquisti responsabili», prevede tre interventi: un messaggio introduttivo sul consumo responsabile a cura di Francesco Gesualdi del Centro Nuovo modello di sviluppo, associazione attiva in Toscana dal 1989; un intervento di Davide Zanzi, direttore generale della cooperativa San Luigi di Varese e del pastificio Frescha, che dà lavoro a persone con disabilità, che porterà la sua testimonianza e spiegherà cosa c’è dietro il prezzo al pubblico; infine la presentazione, da parte di Marco Ratti, direttore di Osservatorio sui diritti Ets, di «Equa», la prima app in Italia per il consumo responsabile.

Lo scopo degli incontri

«L’obiettivo è rendere più consapevoli tutti i consumatori che le nostre scelte di acquisto possono incidere sul tipo di società che vogliamo: più o meno inclusiva, più o meno basata solo sul profitto, più o meno inquinante e così via – spiega Marco Ratti – Il nostro modo di usare i soldi ha ricadute sull’ambiente, sulla società e sugli animali. L’intento è quello di creare consapevolezza e offrire strumenti concreti per agire nel rispetto dei diritti umani e valutando l’impatto sull’ambiente e sugli animali».

I prossimi appuntamenti

Il percorso, promosso dal Comitato intercomunale per la pace, da Osservatorio diritti, da Mondo amico Aps e dalle Acli del magentino e dell’abbiatense, proseguirà poi con altri due incontri. L’1 aprile ad Arluno con un focus sul consumo etico e sui Gruppi di acquisto solidale (Gas) intitolato «Per un’economia di pace» e il 10 maggio a Bareggio con un apericena solidale e interventi sul Commercio equo e solidale in occasione del compleanno della Bottega di Bareggio.