Viaggio della Memoria: un pellegrinaggio di ricordo e trasformazione

Un’esperienza indimenticabile, tra il 9 e il 12 maggio, undici studenti delle scuole abbiatensi Aldo Moro, IC Palestro, Terzani, Bachelet, Alessandrini, Lombardini e Scuola Media Europea hanno partecipato al Viaggio della Memoria. Questo pellegrinaggio laico, come descritto dalla consigliera Florangela Cirielli, ha rappresentato un’esperienza profondamente trasformativa per tutti coloro che vi hanno preso parte. Il viaggio è stato organizzato per mantenere vivo il ricordo degli orrori dell’Olocausto, oltre che per celebrare l’80esimo Anniversario della Liberazione dei campi di concentramento.

Le tappe principali del Viaggio

Il Viaggio della Memoria ha incluso alcune tappe di straordinaria rilevanza storica ed emotiva: il Castello di Hartheim: un luogo simbolico, noto per essere stato uno dei principali centri di eutanasia durante il regime nazista. Il Memoriale di Gusen: un altro sito intriso di memoria, legato al campo di concentramento di Gusen e il Campo di concentramento di Mauthausen: qui, i partecipanti hanno preso parte alla cerimonia internazionale per l’80esimo Anniversario della Liberazione dei campi, al Monumento italiano.

La partecipazione dei giovani studenti

Gli studenti delle scuole di Abbiategrasso Antonio, Samuele, Tommaso, Virginia, Camilla, Eufemia, Giada, Giorgia, Jan, Martina e Tania , sono stati accompagnati dalla professoressa Rosaria Princi dell’IC Aldo Moro e dai consiglieri Florangela Cirielli (maggioranza) ed Edoardo Grittini (opposizione). La consigliera Cirielli ha elogiato l’attenzione, la partecipazione e il coinvolgimento emotivo dimostrato dai ragazzi, che sono stati capaci di vivere questa esperienza con una sensibilità straordinaria.

Un’esperienza di memoria e trasformazione

La consigliera Cirielli ha sottolineato come:

“Il Viaggio della Memoria sia un pellegrinaggio laico, capace di trasformare profondamente chiunque vi partecipi. Questo valore trasformativo è stato evidente nell’emozione e nel rispetto mostrati dagli studenti, che hanno ricevuto i complimenti dagli organizzatori di Aned(Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi nazisti). Questo riconoscimento sottolinea l’importanza di tali iniziative nel mantenere vivo il ricordo delle atrocità del passato e nell’educare le nuove generazioni. Il Viaggio della Memoria non è solo un percorso attraverso luoghi simbolo dell’Olocausto, ma un’esperienza che invita alla riflessione, al ricordo e alla comprensione di uno dei periodi più oscuri della storia umana. Grazie alla partecipazione attenta e sensibile dei giovani studenti e al supporto degli educatori e delle istituzioni, la memoria viene tramandata, preservando il monito di “mai più” per le generazioni future”.

La restituzione del Viaggio da parte degli studenti verrà ospitata durante una seduta del Consiglio Comunale che verrà concordata con i capigruppo.