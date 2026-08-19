Viabilità, rinnovo della segnaletica verticale e asfaltature

La spesa complessiva è pari a 122mila euro per la sostituzione dei cartelli stradali e a 964mila euro per il rifacimento di sottofondi stradali e manti d’usura di alcune arterie

Il Comune di Rho ha avviato a fine luglio il rinnovo della segnaletica verticale presente sulla viabilità comunale in tutto il territorio cittadino, dando priorità ai segnali di arresto e pericolo. Il territorio è stato suddiviso in 25 zone operative e per ciascuna di esse sono previste due giornate di lavoro. La spesa complessiva è pari a 122mila euro. Alla società sono state affidate la fornitura e la posa in opera degli elementi di segnaletica stradale verticale, a cura di personale tecnico qualificato.

Segnaletica stradale

Come spiega l’Ordinanza della Polizia locale, “gli Enti proprietari delle strade al fine di garantire sicurezza, incolumità pubblica e fluidità alla circolazione stradale, hanno il compito primario di provvedere all’apposizione, gestione, manutenzione della segnaletica stradale sia verticale che orizzontale: tra i diversi interventi attuati da questa Amministrazione ci sono il potenziamento della segnaletica stradale verticale, la sostituzione di quella deteriorata e obsoleta, l’installazione di quella nuova, favorendone un aumento della visibilità lungo le strade, aree e intersezioni della città”.

Prima di intervenire, la segnaletica stradale verticale è stata oggetto di censimento per valutare le condizioni di manutenzione, deterioramento e visibilità. Le sostituzioni sono state decise anche al fine di contribuire alla diminuzione del tasso d’incidentalità.

Asfaltature

Proseguono inoltre gli interventi di asfaltatura sulle strade cittadine. Nei giorni scorsi l’Ufficio Strade si è occupato delle vie Pisacane e Micca. Da inizio settembre i cantieri riprenderanno in via Conciliazione, in via Vittoria e in altre strade. Nelle settimane successive le lavorazioni interesseranno anche alcuni marciapiedi.

Gli interventi di manutenzione straordinaria per il rifacimento di sottofondi stradali e manti d’usura di alcune arterie viabilistiche prevedono una spesa complessiva pari a 964mila euro.

Decoro e sicurezza

“La sostituzione della segnaletica verticale, unita al rifacimento annuale delle strisce lungo le strade, è un passaggio importante, che ha permesso di mappare e controllare tutti i cartelli: un intervento che garantisce decoro e sicurezza – commenta l’assessora Valentina Giro – Per quanto riguarda le asfaltature, procede il piano varato tempo fa. Raggiungeremo altre vie oltre a quelle indicate, tenendo conto dei cantieri che le riguardano e per completarne il manto stradale in una sola soluzione”.