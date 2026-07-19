Via Varese si rifà il look: sul piatto due milioni

Una mini rivoluzione ad Arconate dove è prevista la realizzazione del manto con asfalto drenante e quella di una ciclabile che collegherà il quartiere Usignolo con altri punti

I fondi serviranno a realizzare un vero e proprio cambio di look. Prevista la posa di asfalto drenante e la realizzazione di un tratto di pista ciclabile. Al centro della lavorazioni ci sarà via Varese, destinata a cambiare volto sia dal punto di vista del manto stradale sia da quello riguardante la sicurezza e la viabilità. Tutto questo grazie all’aggiudicazione da parte del Comune di Arconate di due milioni di euro previsti nell’ambito del Piano metropolitano di ripresa e resilienza di Città metropolitana.

L’intervento in via Varese arriva dopo l’ok alle risorse

«Buone notizie arrivano sul fronte delle risorse destinate al nostro Comune – ha spiegato il vicesindaco Fabio Gamba – L’aggiudicazione dei fondi per gli interventi riguardanti via Varese è infatti avvenuta con successo. Adesso potrà partire la parte burocratica e poi quella operativa. Dopodiché, entro l’anno prossimo, l’opera nel suo complesso troverà la sua conclusione. Abbiamo ottenuto due milioni di euro per il rifacimento di di questa importante arteria. I lavori avranno a che fare con la posa di asfalto drenante, che consentirà di risolvere il problema riguardante il ristagno d’acqua piovana».

Il sogno della ciclabile per i collegamenti con l’Usignolo

Tali finanziamenti, ha continuato il vicesindaco, «ci daranno modo di realizzare la pista ciclabile che collegherà il quartiere dell’Usignolo con altri punti strategici del paese. Che coincidono, nell’ordine, con la nuova farmacia, la passerella e quindi il centro del paese. Chi abita all’Usignolo, infatti, potrà raggiungere le scuole in maniera ben collegata e lo potrà fare soprattutto in sicurezza, magari in bici».

Prevista l’introduzione di una banchina per il pullman e la sostituzione dei pali della luce

A queste novità si aggiungerà anche la realizzazione di una banchina per il pullman ed è prevista la sostituzione dei pali della luce. Operazioni, queste, che rientrano nel cosiddetto progetto di re-lamping e che è associato alla progettazione che riguarderà proprio via Varese.

Il Comune al lavoro su questo progetto ambizioso

Nel complesso, ha continuato Gamba, «Si tratta di un progetto ambizioso, che ci consentirà di restituire sicurezza e bellezza a un altro tratto della nostra Arconate. L’assessore alla partita Maurizio Rolfi, sta seguendo l’evoluzione dell’iter che porterà all’avvio delle lavorazioni di questo importante restyling».