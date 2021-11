Via alle vaccinazioni antinfluenzali all'hub del Move In

CERRO MAGGIORE-SAN VITTORE OLONA

La struttura di via Turati sta accogliendo numerosi pazienti dopo le somministrazioni anti-Covid

Vaccinazioni antinfluenzali nell'hub del Move In di Cerro Maggiore.

Vaccinazioni contro l'influenza al Move In

Così come annunciato sono iniziate le vaccinazioni antinfluenzali nell'hub allestito all'interno del Move In (nei mesi scorsi aveva somministrato i vaccini anti-Covid come "hub massivo" (chiuso a inizio ottobre dopo aver somministrato 150mila dosi in 6 mesi) mentre, per la lotta al Covid, sono stati attivati i «centri di prossimità» come quello nell’ex ospedale di Legnano). Il progetto, lanciato dal Comune, ha visto l'adesione di 8 medici di base di Cerro e Cantalupo e di quelli che operano al Cpm di via Ventimiglia (con pazienti anche nella vicina San Vittore).

Le parole del sindaco

"Un grande lavoro di squadra - commenta il sindaco di Cerro Maggiore Nuccia Berra - Anche quest'anno riusciamo a garantire un luogo sicuro e confortevole per eseguire i vaccini antinfluenzali di massa per i nostri medici di base. E addirittura la struttura sarà utilizzata da tutti i loro pazienti, che in qualche caso sono residenti nella vicina San Vittore Olona. Un impegno, quello sulla salute, che ha segnato tutta questa prima metà del mio mandato. Non è semplice per un'Amministrazione locale riuscire a trovare risorse e luoghi adatti a questi servizi così particolari, ma è un dovere provarci, come abbiamo fatto lo scorso anno al Tendino e quindi per l'hub vaccinale anti-covid.Il mio impegno continuerà su questa strada e, grazie alle numerose associazioni che continuano a supportarci, il lavoro è più semplice. Per questo motivo ringrazio il circolo culturale Il Campanile e ad l’Asd Virtus Cantalupo che ci hanno lasciato ancora per queste settimane le strutture dei box vaccinali e anche alla nostra Protezione civile per il rinnovato impegno anche su questo importante servizio alla collettività".

LE FOTO: