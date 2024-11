Via Matteotti, "inderogabile e necessaria" la chiusura del sottopasso: scatterà a fine mese

Nell’ambito dei lavori di potenziamento ferroviario Rho/Parabiago è imminente la chiusura al traffico del sottopasso di viale Matteotti a Parabiago.

A breve scatterà la chiusura del sottopasso di via Matteotti

Ad annunciarlo è l’Amministrazione comunale, che spiega come il provvedimento sia «inderogabile e necessario per allargare la struttura del sottopasso finalizzata al sostegno dei binari aggiuntivi previsti dal progetto". Presumibilmente il sottopasso verrà chiuso per fine novembre/inizio dicembre e fino alla riapertura, spiega il sindaco Raffaele Cucchi, "saranno utilizzabili tutti gli altri passaggi (sottopassi e passaggio a livello)".

Per ora c'è solo un cronoprogramma di massima

Il primo cittadino prosegue spiegando che

"nonostante i numerosi incontri con Rfi sollecitati dall’Amministrazione comunale per comprendere, coordinare e comunicare le tempistiche delle chiusure viabilistiche previste e le relative deviazioni stradali necessarie, a oggi Rfi non è ancora in grado di fornirci un cronoprogramma certo se non di massima".

Il Comune si impegna a dare informazioni tempestive

Pertanto, l’Amministrazione comunale invita i cittadini

"a prestare attenzione alle prossime comunicazioni alle quali stiamo già lavorando con cartellonistica e informative necessarie a rendere il meno impattante possibile le chiusure previste e mettere a conoscenza il prima possibile la cittadinanza delle tempistiche dei lavori".

I due nuovi sottopassi richiesti dell'Amministrazione

Conclude il sindaco:

"Per completezza di informazione, si evidenzia che l’Amministrazione comunale nel corso degli anni ha chiesto e ottenuto la realizzazione di due nuovi sottopassi attualmente in fase di avvio di realizzazione da parte dell’appaltatore e Rfi: quello di viale Resegone/Legnano/via Galilei e quello di via Olona/Nerviano".