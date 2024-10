Chiodi sulla strada, è caccia al responsabile

Chiodi sulla strada, è accaduto a Nerviano.

Chiodi sulla strada

Chiodi trovati lungo la strada. E' quanto successo domenica 27 ottobre 2024 a Nerviano, lungo la via Dei Giardini. Tanti gli automobilisti che si sono accorti di quanto vi era sul manto stradale.

Le parole del sindaco e le indagini

Dopo la segnalazione, sul posto è intervenuta la Polizia locale. "Accertato il fatto, i chiodi sono stati tempestivamente rimossi da Gesem - spiega il sindaco Daniela Colombo - Non sono state presentate denunce/querele e pertanto non ci sono le condizioni di procedibilità per accertare eventuali reati (l'unico reato ipotizzabile sarebbe il danneggiamento che è procedibile a querela della persona offesa). La Polizia loclae non è a conoscenza di auto che hanno riportato la foratura dei pneumatici. In ogni caso la Polizia locale intende procedere all'individuazione del responsabile attraverso la videosorveglianza per l'applicazione della violazione amministrativa prevista dal codice della strada".