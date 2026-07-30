Via Magenta a senso unico alternato per la creazione dell’isola spartitraffico

Hanno preso il via nelle primo ore di questa mattina, giovedì, le operazioni di allestimento cantiere in via Magenta, all’altezza del ponte demolito nei mesi scorsi, per i lavori di realizzazione del nuovo attraversamento ciclo-pedonale tra le due aree verdi di Lucernate.
Si procede alla realizzazione di una grande isola spartitraffico
I lavori prevedono la creazione di una grande isola spartitraffico, che servirà a ridurre la velocità dei veicoli e garantire maggiore protezione ai pedoni che attraverseranno via Magenta tra i due parchi. L’intervento prevede anche la creazione delle nuove fermate dell’autobus a maggiore sicurezza dei cittadini.
L’intervento rientra nei progetti per la sistemazione dei parchi di via Prati e via Magenta
L’intervento rientra nei progetti per la sistemazione dei parchi di via Prati e via Magenta, facendo parte della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile (SSUS) realizzata con il sostegno dei fondi FESR, FSE+, FSC. Durante il cantiere che, salvo imprevisti, dovrebbe concludersi entro la metà di agosto, via Prati diventerà a fondo cieco, mentre in via Magenta le auto potranno passare a senso unico alternato, regolamentato da un semaforo.