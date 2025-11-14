Via libera dal Consiglio comunale alla Comunità Energetica Rinnovabile

Il Consiglio Comunale di Magenta ha approvato la delibera che dà ufficialmente avvio alla costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile del territorio, un progetto che consentirà di produrre e condividere energia pulita tra cittadini, imprese ed enti pubblici, favorendo un modello energetico più sostenibile e conveniente.

Via libera dal Consiglio alla Comunità Energetica Rinnovabile

La nuova Comunità Energetica, spiegano dal Comune, sarà costituita come associazione riconosciuta, senza scopo di lucro, con l’obiettivo di generare benefici ambientali, economici e sociali per la popolazione: grazie agli impianti da fonti rinnovabili sarà possibile ridurre i consumi dalla rete, abbassare i costi delle bollette e contribuire alla diminuzione delle emissioni di anidride carbonica.

La delibera approvata stabilisce che la costituzione dell’associazione non avrà costi a carico del Comune: la società Asm, partecipata del Comune, supporterà la fase iniziale mettendo a disposizione competenze tecniche e amministrative e sostenendo le spese per la predisposizione dei documenti, il caricamento delle domande di finanziamento e le prime attività di avvio. Il Comune parteciperà come socio fondatore e avrà un ruolo attivo nel favorire informazione e coinvolgimento del territorio, con una Comunità Energetica aperta alla partecipazione di cittadini, imprese, enti del terzo settore e altri soggetti interessati.

Approvati li schema di Atto Costitutivo e lo Statuto e il sindaco Luca Del Gobbo è stato successivamente autorizzato a sottoscriverli, compiendo così il passo decisivo verso la costituzione formale dell’associazione. Anche il vicesindaco Enzo Tenti ha commentato l’approvazione della Cer: