Via libera alla nuova passerella sul Fontanile

Fra le opere da più tempo sotto l’occhio dei cittadini e oggetto di critica c’è certamente la passerella del parco di via Brera via dei Mille a Cornaredo.

Passerella

Sui social con regolarità i cittadini segnalano il disagio che da alcuni mesi comporta la chiusura del ponticello in legno che permetteva di attraversare il fontanile. Una struttura non più in sicurezza, e la cui sistemazione era stata prevista all’interno del piano straordinario di manutenzione delle strade comunali di fine 2023.

Con il passare del tempo, con l’arrivo della bella stagione, e diciamolo anche con l’avvicinarsi delle elezioni amministrative che spesso contribuiscono a rianimare le discussioni fra i cittadini sullo stato della città, sempre più persone si sono chieste perché l’utile ponticello non venisse sistemato.

Fontanile via Brera

La risposta arriva ora dalla determinazione dell’ufficio Lavori Pubblici del Comune di Cornaredo, che in data 26 marzo ha approvato la documentazione progettuale e finanziato la spesa per la sistemazione del ponte.

Come si può leggere all’albo pretorio, «risulta necessario procedere alla sostituzione completa della passerella stessa in quanto degradata e non più recuperabile, scegliendo quale materiale da costruzione il metallo zincato, al fine di ridurre al minimo i futuri interventi di manutenzione, e che per dimensionare la parte strutturale di tale intervento è stato necessario individuare un professionista esterno in quanto codesta Amministrazione comunale non dispone delle professionalità specifiche».

In metallo zincato

L’incarico di progettazione, affidato a dicembre, è giunto a compimento a metà marzo con la consegna della relazione tecnica e dell’elaborato grafico che permetterà, con una spesa complessiva di 55mila euro, di ripristinare il collegamento con un nuovo ponticello più sicuro e duraturo.