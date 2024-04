Via libera ai controlli «extra» della Polizia Locale di Cuggiono.



«Particolare attenzione sarà dedicata ai controlli e presidi, durante le giornate domenicali e festive, nell’area della valle del Ticino e a Castelletto, soprattutto nel periodo estivo – ha commentato l’assessore alla Sicurezza Sergio Berra – In frazione e nelle strade verso il Ticino si svolgeranno attività di verifica e accertamento delle violazioni in materia di sosta selvaggia. Saranno anche svolti servizi per garantire l’ordinato e sicuro svolgimento degli eventi che verranno organizzati sul territorio comunale nei prossimi mesi».

I servizi serali consisteranno nel controllo delle strade comunali finalizzato alla repressione di comportamenti scorretti alla guida, in particolare quelli pericolosi per la circolazione stradale. Per la tutela della sicurezza urbana e del decoro cittadino verranno organizzati servizi mirati alla prevenzione ed eventuale repressione di episodi di vandalismo verso immobili, strutture pubbliche e le auto in sosta sulla pubblica via; oltre che al monitoraggio dei pubblici esercizi, in relazione ad eventuali problematiche ed illeciti sia in merito all’inosservanza delle disposizioni normative in materia di vendita di alcolici, sia per schiamazzi degli avventori o altre forme di inquinamento acustico come musica alta.

Sempre nell’ambito del decoro urbano si effettueranno controlli nei parchi e nelle aree verdi comunali, anche in relazione agli abbandoni di rifiuti. I pattugliamenti del territorio in orario serale-notturno saranno svolti anche in sinergia con le altre forze dell’ordine. Nel progetto sicurezza sono coinvolti quattro agenti e un ufficiale, che avranno a disposizione: due autovetture di servizio, due scooter, due biciclette, strumentazione per la rilevazione della velocità, di mancanza di assicurazione e revisione veicoli. Responsabile del progetto, per il quale si prevede una spesa di 5.846 euro, è il comandante della Polizia Locale Ezio Villa.