Via le auto abbandonate per le vie del paese: succede a Cerro Maggiore.

“In queste settimane è iniziata la rimozione dei veicoli abbandonati presenti sul territorio comunale”. Questo l’annuncio che arriva dal vicesindaco e assessore alla Polizia Locale di Cerro Maggiore Alessandro Provini. Il Comune, infatti, con un intervento coordinato tra comando e Carabinieri forestali, sta rimuovendo quei veicoli che da tempo si trovavano abbandonati lungo alcune vie cittadine.

“Il procedimento, avviato diversi mesi fa, è articolato e richiede tempi tecnici significativi – spiega Provini – Le attività a carico della Polizia Locale comprendono: il rilievo dello stato di fatto del veicolo, la verifica di eventuali procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti sul proprietario e l’avvio dell’iter di smaltimento o rimozione, ove consentito dalla normativa. Questo progetto ha ricevuto un nuovo impulso grazie ai recenti interventi di sburocratizzazione introdotti da provvedimenti governativi e recepiti in una delibera condivisa da tutti i Comandi di Polizia Locale dell’Alto Milanese. L’obiettivo è semplificare e velocizzare le procedure, riducendo i tempi di attesa e rendendo più efficaci le operazioni di bonifica. A oggi sono già stati rimossi diversi veicoli e ulteriori pratiche sono in fase di perfezionamento. Nei prossimi mesi l’attività proseguirà con continuità, così da estendere la bonifica ad altre situazioni segnalate. È importante sottolineare che il fenomeno dei mezzi abbandonati è complesso e molto sentito dalla cittadinanza. In numerosi casi i veicoli risultano gravati da fermi giudiziari o amministrativi, che rende l’iter ancora più articolato. Nonostante ciò, l’Amministrazione conferma la propria ferma volontà di proseguire lungo la strada intrapresa”.