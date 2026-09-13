IN AZIONE LA POLIZIA LOCALE

Via le auto abbandonate per le vie del paese

In azione la Polizia Locale, il vicesindaco illustra l'intervento

Via le auto abbandonate per le vie del paese

Cerro Maggiore ·

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Via le auto abbandonate per le vie del paese: succede a Cerro Maggiore.

Via le auto abbandonate per le vie del paese

“In queste settimane è iniziata la rimozione dei veicoli abbandonati presenti sul territorio comunale”. Questo l’annuncio che arriva dal vicesindaco e assessore alla Polizia Locale di Cerro Maggiore Alessandro Provini. Il Comune, infatti, con un intervento coordinato tra comando e Carabinieri forestali, sta rimuovendo quei veicoli che da tempo si trovavano abbandonati lungo alcune vie cittadine.

Stop al degrado

“Il procedimento, avviato diversi mesi fa, è articolato e richiede tempi tecnici significativi – spiega Provini – Le attività a carico della Polizia Locale comprendono: il rilievo dello stato di fatto del veicolo, la verifica di eventuali procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti sul proprietario e l’avvio dell’iter di smaltimento o rimozione, ove consentito dalla normativa. Questo progetto ha ricevuto un nuovo impulso grazie ai recenti interventi di sburocratizzazione introdotti da provvedimenti governativi e recepiti in una delibera condivisa da tutti i Comandi di Polizia Locale dell’Alto Milanese. L’obiettivo è semplificare e velocizzare le procedure, riducendo i tempi di attesa e rendendo più efficaci le operazioni di bonifica. A oggi sono già stati rimossi diversi veicoli e ulteriori pratiche sono in fase di perfezionamento. Nei prossimi mesi l’attività proseguirà con continuità, così da estendere la bonifica ad altre situazioni segnalate. È importante sottolineare che il fenomeno dei mezzi abbandonati è complesso e molto sentito dalla cittadinanza. In numerosi casi i veicoli risultano gravati da fermi giudiziari o amministrativi, che rende l’iter ancora più articolato. Nonostante ciò, l’Amministrazione conferma la propria ferma volontà di proseguire lungo la strada intrapresa”.

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