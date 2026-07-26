Via Foscolo chiusa al traffico: ecco il piano dei lavori

Lo scopo degli interventi è quello di consentire l’esecuzione dei lavori di adeguamento della rete fognaria e di collegamento finale alla vasca volano (ad oggi non ancora allacciata e, quindi, non ancora operativa) a cura di Gruppo CAP. Per questa ragione Via Foscolo a Parabiago sarà chiusa al traffico in via temporanea.

Periodi di chiusura e cronoprogramma

La fase 1 partirà lunedì 27 luglio per concludersi venerdì 7 agosto. Al centro i lavori di rifacimento del tratto fognario ceduto a causa dell‘evento meteorologico del 2 giugno 2026. La chiusura sarà in questa fase tra via Dante e via Carducci. Ad intervento concluso, la strada sarà riaperta fino all’inizio della Fase 2. Quest’ultima prenderà avvio il 24 agosto e si concluderà il 30 novembre. Un arco temporale che vedrà realizzare attività di adeguamento e allacciamento fognario con la vasca volano realizzata sotto al parcheggio tra via Foscolo e via Dante. La variante progettuale, prevista da Gruppo CAP per superare le criticità riscontrate nell’ultimo intervento, richiederà due attività principali. Che comprenderanno, dal 24 agosto, perforazioni e la realizzazione dei micropali a protezione dello scavo dal 2 novembre: scavo e posa del nuovo tratto di rete fognaria. La chiusura interesserà il tratto tra via Dante e l’intersezione con via Santi Gervaso e Protaso. Ad entrare nel vivo dal 30 novembre fino a quasi la fine dell’anno sarà la fase 3, che prevede il ripristino della pavimentazione stradale mediante rifacimento egli asfalti. La chiusura interesserà il tratto tra via Dante e l’intersezione con via Santi Gervaso e Protaso.

Il termine dei lavori

La fine dei lavori complessiva è prevista per il 7 dicembre 2026, salvo imprevisti tecnici o condizioni meteorologiche che potrebbero rendere necessario un aggiornamento del programma. A seguire Gruppo CAP potrà procedere con le attività per mettere finalmente in funzione la vasca volano. L’intervento di Gruppo CAP è finalizzato a concludere un progetto di grande importanza per una zona colpita ripetutamente da allagamenti. L’Amministrazione comunale invita i parabiaghesi a stringere i denti e promette una comunicazione tempestiva sull’evolversi della situazione in cantiere.