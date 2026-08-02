Via all’iter per il nuovo polo logistico di Magnago

Bienate, frazione di Magnago, avrà il «suo» polo logistico della cosmetica.

Via al piano attuativo: prosegue l’iter per realizzare il nuovo insediamento della logistica

Al centro della misura finita sul tavolo del Consiglio comunale c’è il piano attuativo, uno dei primi passi propedeutici all’avvio dell’iter riguardante la realizzazione di una realtà che fa parte del mondo della logistica ed è specializzata in prodotti per capelli. Realtà che sorgerà nell’area industriale della frazione, come ha annunciato direttamente il sindaco Gianluca Marta, che ha subito messo le mani avanti precisando:

«Non ci sarà tanta movimentazione, in quanto questa nuova azienda lavorerà sulla qualità e non sulla quantità. I camion non passeranno».

“Porteremo nelle casse dell’Ente diverse centinaia di migliaia di euro”, ha promesso il sindaco

Dopo l’ok al piano attuativo, il progetto seguirà le fasi che costituiscono ogni nuovo insediamento che si rispetti. Si intravedono, però, i primi benefici. Lo sa bene Marta che ha spiegato: «Porteremo nelle casse dell’Ente diverse centinaia di migliaia di euro che dovranno ancora essere quotate. Risorse che andranno a soddisfare uno dei punti salienti del nostro programma. Porteremo un servizio ulteriore per il nostro paese».

Le caratteristiche del nuovo polo logistico

Il capannone avrà una superficie di oltre 20mila metri quadri, con un’area esterna di parcheggi. A capo vi è un’azienda della logistica del terziario, molto importante e strutturata», ha evidenziato sempre il primo cittadino che ha parlato di «Gruppo italiano che porterà indotto alle aziende circostanti e potrà acquisire delle risorse che si stimano in 80 unità. Oltre la metà di questi si tradurranno in posti di lavoro per il territorio. Insomma, ha concluso lo stesso, «L’arrivo del polo logistico non impatterà a livello visivo. Noi chiederemo che si ponga quale realtà attiva sul territorio, I mezzi pesanti, lo ripeto, non impatteranno sulla viabilità. Passeranno in area esterna, sulla superstrada. Tale progetto era partito dalla scorsa Amministrazione, ma si era poi arenato. Noi l’abbiamo ripreso in mano dando una bella accelerata».