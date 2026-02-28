Via ai lavori per la metropolitana al quartiere Olmi

«Iniziati i lavori per il prolungamento della M1 da Bisceglie a Baggio-Olmi».

Metropolitana M1

E’ l’annuncio dell’assessore alle Opere Pubbliche del Comune di Milano Marco Granelli: «Sono 3,3 km di nuova metropolitana sotterranea, 3 nuove stazioni Parri, Baggio, Olmi, che serviranno più di 60.000 persone residenti nei quartieri Baggio, Valsesia, Olmi, Muggiano, Mengoni (Parco dei Fontanili) e gli adiacenti comuni di Cesano Boscone, Settimo Milanese, Cusago».

L’annuncio

«Da queste nuove stazioni in 21 minuti si potrà raggiungere il centro di Milano e viceversa. Ci vorranno quasi 6 anni di lavoro per poter utilizzare il prolungamento, è il tempo necessario a realizzare l’infrastruttura, scavando con le talpe e nei 9 cantieri che man mano in questi giorni sono in fase di apertura lungo il tracciato. Non solo una metropolitana sotterranea, ma lungo il tracciato è già prevista la riqualificazione delle aree coinvolte, realizzando stazioni accessibili, parchi, nuove zone depavimentate e alberate, a servizio dei cittadini di questi territori: vogliamo cambiare sotto e sopra, per dare più qualità della vita ai cittadini. Prolungare la metropolitana significa migliorare la vita delle comunità vicine alle nuove stazioni, ma anche contribuire ad obiettivi importanti per l’ambito dell’intera città metropolitana di Milano».

Prolungamento

I costi dei lavori al momento ammontano a 362 milioni di euro, finanziati da Stato e Comune di Milano.