Via ai lavori di collegamento alla vasca volano

Da mercoledì 19 novembre 2025 e fino al termine dei lavori previsto per il 10 aprile 2026, saranno introdotte modifiche temporanee alla viabilità in via Bonaventura Cavalieri a Parabiago. Modifiche che consentiranno al Gruppo CAP di eseguire i lavori di collegamento della rete fognaria alla vasca volano vicina al cimitero cittadino.
L’intervento voluto dall’Amministrazione comunale
Un intervento fortemente voluto dall’Amministrazione comunale per risolvere in maniera definitiva le criticità dovute all’allagamento del sottopasso di via Matteotti in caso di precipitazioni e temporali. Nello specifico i lavori riguardano la realizzazione di una nuova condotta fognaria e la posa di un nuovo scatolare in calcestruzzo per la vasca volano.
Le disposizioni fornite
Pertanto, si rende necessario attivare nel tratto di strada interessato, le seguenti disposizioni:
-Chiusura totale al traffico veicolare e ciclo-pedonale nel tratto di via Bonaventura
Cavalieri compreso tra via Enrico Butti e via Cesare Beccaria;
-Divieto di sosta e di fermata su ambo i lati, con rimozione forzata dei veicoli;
-Deviazioni del traffico come di seguito indicato:
-Il traffico proveniente da via Lombardia verso via Matteotti sarà deviato su via Enrico Fermi (eccetto i veicoli diretti al parcheggio FFSS di Piazza Pisoni);
-Il traffico proveniente da via Beccaria sarà deviato verso via Lombardia;
-I veicoli in uscita dal parcheggio FFSS di Piazza Pisoni potranno immettersi su via Bonaventura Cavalieri in direzione via Enrico Fermi;-Da via Enrico Butti, i veicoli provenienti da via Sabotino saranno deviati su via della Costituzione, mentre quelli provenienti da via Lombardia diretti al parcheggio FFSS dovranno percorrere via Cartesio e via Enrico Fermi.
La ditta provvederà al posizionamento della segnaletica provvisoria
Le modifiche saranno in vigore dal 19 novembre 2025 al 10 aprile 2026, salvo proroghe legate alle condizioni meteo o all’avanzamento dei lavori. La ditta esecutrice provvederà al posizionamento della segnaletica provvisoria e alla messa in sicurezza dell’area di cantiere in conformità al Codice della Strada. Si invita, pertanto, la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica temporanea installata sul posto e a programmare per tempo, per quanto possibile, i propri spostamenti, soprattutto nelle ore di punta.
Il commento del sindaco Cucchi
“Siamo finalmente arrivati a realizzare il collegamento della vasca volano alla rete fognaria nell’area più critica della città -dichiara il sindaco Raffaele Cucchi – risolvere il problema dell’allagamento del sottopasso di via Matteotti è uno tra i più importanti obiettivi e interventi in opere pubbliche che ci siamo dati come Amministrazione. Ringrazio il Gruppo CAP per la collaborazione e l’aver condiviso il percorso per la realizzazione di quest’opera. Alla cittadinanza chiediamo di avere pazienza e ringraziamo per la collaborazione durante il periodo dei lavori.”