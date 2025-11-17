Via ai lavori di collegamento alla vasca volano

Da mercoledì 19 novembre 2025 e fino al termine dei lavori previsto per il 10 aprile 2026, saranno introdotte modifiche temporanee alla viabilità in via Bonaventura Cavalieri a Parabiago. Modifiche che consentiranno al Gruppo CAP di eseguire i lavori di collegamento della rete fognaria alla vasca volano vicina al cimitero cittadino.

L’intervento voluto dall’Amministrazione comunale

Un intervento fortemente voluto dall’Amministrazione comunale per risolvere in maniera definitiva le criticità dovute all’allagamento del sottopasso di via Matteotti in caso di precipitazioni e temporali. Nello specifico i lavori riguardano la realizzazione di una nuova condotta fognaria e la posa di un nuovo scatolare in calcestruzzo per la vasca volano.

Le disposizioni fornite

Pertanto, si rende necessario attivare nel tratto di strada interessato, le seguenti disposizioni:

-Chiusura totale al traffico veicolare e ciclo-pedonale nel tratto di via Bonaventura

Cavalieri compreso tra via Enrico Butti e via Cesare Beccaria;

-Divieto di sosta e di fermata su ambo i lati, con rimozione forzata dei veicoli;

-Deviazioni del traffico come di seguito indicato:

-Il traffico proveniente da via Lombardia verso via Matteotti sarà deviato su via Enrico Fermi (eccetto i veicoli diretti al parcheggio FFSS di Piazza Pisoni);

-Il traffico proveniente da via Beccaria sarà deviato verso via Lombardia;

-I veicoli in uscita dal parcheggio FFSS di Piazza Pisoni potranno immettersi su via Bonaventura Cavalieri in direzione via Enrico Fermi;-Da via Enrico Butti, i veicoli provenienti da via Sabotino saranno deviati su via della Costituzione, mentre quelli provenienti da via Lombardia diretti al parcheggio FFSS dovranno percorrere via Cartesio e via Enrico Fermi.

La ditta provvederà al posizionamento della segnaletica provvisoria

Le modifiche saranno in vigore dal 19 novembre 2025 al 10 aprile 2026, salvo proroghe legate alle condizioni meteo o all’avanzamento dei lavori. La ditta esecutrice provvederà al posizionamento della segnaletica provvisoria e alla messa in sicurezza dell’area di cantiere in conformità al Codice della Strada. Si invita, pertanto, la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica temporanea installata sul posto e a programmare per tempo, per quanto possibile, i propri spostamenti, soprattutto nelle ore di punta.

Il commento del sindaco Cucchi