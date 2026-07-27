Via 25 Aprile chiusa al traffico veicolare

L’Amministrazione comunale di Boffalora sopra Ticino informa che, da martedì 28 luglio a lunedì 10 agosto, sarà necessario chiudere al transito veicolare un tratto di via XXV Aprile, dal civico 1 al civico 11 (dal Ponte storico sul Naviglio fino all’intersezione con via Solferino), per consentire un importante intervento di riparazione della rete fognaria.

Il cantiere

L’intervento sarà eseguito da Cap Holding, gestore del Servizio Idrico Integrato, tramite l’impresa LG General Scavi Srl, incaricata dell’esecuzione dei lavori. Per tutta la durata del cantiere, l’impresa provvederà all’installazione della necessaria segnaletica stradale, indicando le modifiche alla viabilità e i percorsi alternativi. Il transito pedonale sarà sempre garantito.

Intervento indispensabile

«Siamo consapevoli dei disagi che questa chiusura potrà comportare per residenti e automobilisti e ce ne scusiamo. Si tratta però di un intervento indispensabile per garantire la sicurezza e il corretto funzionamento della rete fognaria, prevenendo criticità future – afferma il sindaco Sabina Doniselli – Ringraziamo tutti i cittadini per la collaborazione e la comprensione». Per eventuali informazioni o chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Tecnico o la Polizia Locale del Comune di Boffalora sopra Ticino.