Verso l’inaugurazione del nuovo polo scolastico: avrà sette sezioni tra scuola dell’infanzia e nido

Verso il taglio del nastro del nuovo Polo scolastico di via Forlì a Parabiago. Avrà quattro sezioni d’asilo e tre di nido.

Tutto pronto per l’inaugurazione prevista per lunedì mattina

L’evento inaugurale si svolgerà alla presenza dei bambini in entrata a scuola e delle loro famiglie, unitamente all’Amministrazione comunale, alla dirigente scolastica e alle insegnanti, lunedì 9 marzo alle 9.

L’ultimo edificio realizzato risaliva al 1967

«L’apertura del nuovo polo scolastico rappresenta un investimento strategico per il futuro della città e delle nuove generazioni», ha scandito il sindaco Raffaele Cucchi, che ha poi ripreso in mano vecchi faldoni disponibili in municipio, per poi sottolineare: «Per comprendere il valore di questo traguardo, è utile ricordare che l’ultimo edificio scolastico realizzato a Parabiago risale al 1967, anno in cui vennero collaudati: il plesso di via Brescia (costo: lire 95.011.110); la scuola Travaini di Villastanza (lire 64.366.524) e la scuola di San Lorenzo (lire 68.951.278)». Per quasi sessant’anni, ha dunque fatto notare Cucchi, «non sono stati collaudati nuovi edifici scolastici in città; pertanto, il nuovo Polo di via Forlì segna un cambio di passo nell’ambito dell’edilizia scolastica e dei servizi per l’infanzia».

Previste sette sezioni totali ripartite tra scuola dell’infanzia e nido

La struttura, realizzata su un unico piano e completamente priva di barriere architettoniche, ospiterà 4 sezioni di scuola dell’infanzia, 3 sezioni di asilo nido, per un totale di 175 posti, rispetto ai 93 precedenti, con un incremento dell’88% della capacità ricettiva.

Un ampliamento significativo che significa più servizi per le famiglie; riduzione delle liste d’attesa; maggiore sostegno alla genitorialità e al lavoro.

Le caratteristiche progettuali

Particolare attenzione è stata dedicata alla qualità ambientale e al comfort attraverso: involucro edilizio ad alte prestazioni; impianto di riscaldamento e raffrescamento a pompa di calore con pavimento radiante; ventilazione meccanica controllata con recupero di calore; impianto fotovoltaico per la produzione di energia da fonte rinnovabile; illuminazione LED e utilizzo di materiali a basso impatto ambientale. Il giardino esterno, di oltre 3.000 mq, è stato progettato come «aula all’aperto», con aree verdi, giochi, pergolato e spazi dedicati alla didattica outdoor, in continuità con gli ambienti interni. L’edificio è conforme ai più moderni standard di sicurezza, accessibilità, sostenibilità ed efficienza energetica, garantendo minori consumi, minori emissioni e maggiore benessere per bambini e personale scolastico.

I costi dell’operazione

La realizzazione dell’opera è stata possibile grazie a un’attenta programmazione e alla capacità di intercettare finanziamenti pubblici, in particolare oltre 4 milioni di euro di fondi PNRR, ottenuti partecipando ai bandi nazionali con un progetto solido e nei tempi previsti. L’intervento è stato realizzato attraverso uno strumento innovativo di collaborazione con partner privati, che garantiranno la manutenzione della struttura per 15 anni secondo standard qualitativi definiti.

Un occhio anche per il gusto artistico nei locali della mensa

Nel salone delle attività e nell’aula mensa sono stati inoltre realizzati splendidi murales a firma di Cheone, lo street artist italiano che ha incantato Milano e la stessa città di Parabiago, dove ha già realizzato più murales tematici in diverse zone del territorio. Le opere arricchiscono gli spazi scolastici trasformandoli in ambienti ancora più accoglienti, creativi e stimolanti per i bambini.

Il senso dell’inaugurazione della nuova realtà scolastica per bambini

In sintesi, ha concluso l’Amministrazione comunale parabiaghese, «il nuovo Polo Scolastico rappresenta un investimento concreto sulla qualità dell’offerta educativa, sulla riqualificazione del patrimonio pubblico e sul rafforzamento dei servizi nella frazione di Ravello».