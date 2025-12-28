Verso la firma del protocollo del nuovo liceo: previsto anche un campus

Sarà firmato nei prossimi mesi il protocollo d’Intesa con Città metropolitana per il nuovo grande liceo di Arconate, un progetto da 40 classi. C’è infatti l’accordo tra il sindaco Mario Mantovani il vice Fabio Gamba e i rappresentanti dell’ex provincia.

I contenuti dell’intesa

L’intesa prevede che il Comune di Arconate compri i terreni e Città metropolitana costruirà il nuovo liceo. Il sogno è quello di avere un grande liceo all’interno di un Campus in stile università anglosassoni, nel quale gli studenti entrano alle 8 di mattina per seguire le lezioni a scuola ed escono la sera dopo aver frequentato il centro di aggregazione giovanile o dopo aver fatto sport nel nuovo centro sportivo.

Un progetto dovuto all’aumento di iscrizioni

Un progetto che si rende necessario dato che le iscrizioni al liceo sono in continuo aumento. Quest’anno oltre 200 ragazzi si sono iscritti alle microlezioni e i problemi di spazio nonostante la buona volontà dell’Amministrazione comunale non sono state ancora risolti. Infatti il liceo si compone attualmente di 4 strutture: il plesso A e plesso B, il Cottage che si trova all’interno del Giardino del plesso principale e poi al Liceo sono riservate delle aule nell’edificio delle scuole medie. Vi è una grande richiesta di offerta formativa, tanti sono i ragazzi che si vogliono scrivere ma rimangono a volte in lista di attesa.

La posa della prima pietra entro la fine della legislatura

La speranza è quella di posare la prima pietra entro la fine della legislatura dell’Amministrazione Mantovani. Come spiega invece il sindaco Fabio Gamba: