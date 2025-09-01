il progetto

"Verri community hub": lanciato il bando

Un nuovo spazio multifunzionale destinato ai giovani della città: luogo di studio, creatività, socializzazione, inclusione e sperimentazione culturale

"Verri community hub": lanciato il bando
Legnano
Pubblicato:

Il Comune di Legnano lancia un avviso pubblico rivolto agli Enti del Terzo Settore e agli operatori con esperienza in ambito educativo, culturale e sociale per partecipare al percorso di co-programmazione dell’Ex Istituto Verri, nell’ambito dell’Azione 4 del progetto “La scuola si fa città – Paesaggi della comunicazione e sensorialità inclusiva”.

"Verri community hub": lanciato il bando

L’obiettivo è definire in modo partecipato le funzioni, i servizi e il piano di gestione del futuro “Verri Community Hub”, un nuovo spazio multifunzionale destinato ai giovani della città: luogo di studio, creatività, socializzazione, inclusione e sperimentazione culturale. Con il processo di co-programmazione, il Comune intende raccogliere proposte sulle modalità di gestione dell’immobile che, dalla seconda metà di luglio, è interessato dai lavori di riqualificazione.

«Con il lancio della procedura di co-programmazione l’amministrazione comunale muove un altro passo nel percorso finalizzato a creare un hub di riferimento per i giovani che risponda all’esigenza di disporre di luoghi fisici di aggregazione dove entrare in relazione, confrontarsi e sviluppare i propri talenti -sottolinea Lorena Fedeli, assessore alla Città futura. Per dare vita a questo processo abbiamo coinvolto e ingaggiato i giovani stessi, attraverso dei questionari e degli incontri, per ascoltarli e immaginare con loro le funzioni che meglio potessero rispondere ai loro bisogni. Con la co-programmazione definiremo le finalità e l’idea progettuale di gestione di questa struttura secondo noi strategica all’interno delle politiche giovanili in città».

Lo start-up gestionale del nuovo spazio beneficia di un finanziamento di 236mila 981 euro a valere sul PR FSE+ Lombardia 2021-2027.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le ore 23.59 del 29 settembre.

Tu cosa ne pensi?
  • Registrazione tribunale Registrato al nr. 79 del 08/04/2021 presso il Tribunale di Milano
  • ROC 15381
  • Direttore responsabile Sergio Nicastro
  • Gestione editoriale Media(iN) Srl
Contatti
  • Email redazione@primamilanoovest.it - redazione@settegiorni.it
  • Telefono 02.9326191
Pubblicità
  • Concessionaria Publi(iN) Srl
  • Email publiin@netweek.it
  • Telefono 03999891
Info e note legali
© Copyright 2025 Media(iN) Srl
Tutti i diritti riservati.
Servizi informatici provveduti da Dmedia Group SpA Soc. Unipersonale Via Campi, 29/L 23807 Merate (LC) C.F. e P.IVA 13428550159 Società del Gruppo Netweek S.p.A. C.F. 12925460151