il progetto

Un nuovo spazio multifunzionale destinato ai giovani della città: luogo di studio, creatività, socializzazione, inclusione e sperimentazione culturale

Il Comune di Legnano lancia un avviso pubblico rivolto agli Enti del Terzo Settore e agli operatori con esperienza in ambito educativo, culturale e sociale per partecipare al percorso di co-programmazione dell’Ex Istituto Verri, nell’ambito dell’Azione 4 del progetto “La scuola si fa città – Paesaggi della comunicazione e sensorialità inclusiva”.

"Verri community hub": lanciato il bando

L’obiettivo è definire in modo partecipato le funzioni, i servizi e il piano di gestione del futuro “Verri Community Hub”, un nuovo spazio multifunzionale destinato ai giovani della città: luogo di studio, creatività, socializzazione, inclusione e sperimentazione culturale. Con il processo di co-programmazione, il Comune intende raccogliere proposte sulle modalità di gestione dell’immobile che, dalla seconda metà di luglio, è interessato dai lavori di riqualificazione.

«Con il lancio della procedura di co-programmazione l’amministrazione comunale muove un altro passo nel percorso finalizzato a creare un hub di riferimento per i giovani che risponda all’esigenza di disporre di luoghi fisici di aggregazione dove entrare in relazione, confrontarsi e sviluppare i propri talenti -sottolinea Lorena Fedeli, assessore alla Città futura. Per dare vita a questo processo abbiamo coinvolto e ingaggiato i giovani stessi, attraverso dei questionari e degli incontri, per ascoltarli e immaginare con loro le funzioni che meglio potessero rispondere ai loro bisogni. Con la co-programmazione definiremo le finalità e l’idea progettuale di gestione di questa struttura secondo noi strategica all’interno delle politiche giovanili in città».

Lo start-up gestionale del nuovo spazio beneficia di un finanziamento di 236mila 981 euro a valere sul PR FSE+ Lombardia 2021-2027.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le ore 23.59 del 29 settembre.