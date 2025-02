Vermezzo: in biblioteca cultura a disposizione di tutti

Tracciato un primo bilancio delle attività culturali promosso dalla biblioteca di Vermezzo con Zelo dall’insediamento della nuovo Amministrazione guidata dalla sindaca Ada Rattaro. A fare un bilancio semestrale la consigliere comunale con delega Battistina D’Oria.

Due eventi al mese

Nel 2024 l’attività è stata intensa, dallo yoga in Cascina Grande, incontri per la Giornata Mondiale del malato di Alzheimer, la festa dei nonni, incontro dedicato alla scacchi e ai giochi da tavolo o per la giornata mondiale contro la violenza sulle donne con la partecipazione della psicologa Giulia Marinoni il 25 novembre .

Nel 2025 l’obiettivo è di organizzare almeno due incontri al mese, una media per offrire diverse iniziative ai cittadini , che variano per argomento da effettuarsi nella Biblioteca Comunale ma anche all’ esterno in ottica di «Biblioteca Diffusa», soprattutto con l’arrivo della bella stagione. Diverse saranno le cine -ricorrenze con proiezioni a tema e ospiti con cui interloquire.

Sondaggio per i cittadini

«Sono molto soddisfatta dei risultati raggiunti in questi mesi - afferma la consigliera comunale con delega alla Cultura ed Eventi e Biblioteca Battistina D’Oria - Il mio obiettivo è quello di rendere la biblioteca un luogo per creare comunità, propositiva e attiva. Il tutto creando una rete di eventi che coinvolgono i cittadini e spronano le loro curiosità. Tutto questo in un progetto di Biblioteca diffusa, che porta all’esterno gli eventi coinvolgendo professionisti e luoghi del territorio. L’offerta degli argomenti è varia e l’interesse dei cittadini cresce. Per questo motivo sull’App smart del Comune è attivo un sondaggio dove le persone possono proporre gli argomenti su cui poi si potranno sviluppare degli eventi. L’interesse della gente è alto e nel tempo mi aspetto un maggior numero di adesioni. L’idea è di garantire una media di due eventi al mese, per garantire una continuità e interesse nel progetto».

Uno dei prossimi incontri, il 25 febbraio, tratterà di fotovoltaico, un argomento legato alla sostenibilità energetica, un tema molto caldo; poi ci sarà la cine-ricorrenza per la giornata mondiale della felicità il 20 marzo. Per conoscere tutti gli eventi è possibile consultare la pagina Facebook della biblioteca comunale di Vermezzo oppure inviare una mail a biblioteca@comune.vermezzoconzelo.mi.it.