Vermezzo dice addio a don Carlo Gaviraghi

Per quasi 40 anni, dal 1982 al 2019, è stato parroco del paese. Aveva 87 anni

Una brutta notizia per la comunità di Vermezzo con Zelo e di tutti i suoi fedeli a poche ore dalla Pasqua. Un post pubblicato dall’oratorio di Vermezzo, Zelo e Gudo annuncia la scomparsa di don Carlo Gaviraghi:

“Voglio che tu sia, senza fine.” Don Giussani . Il nostro amato Don Carlo Gaviraghi è salito al cielo e ha raggiunto la sua cara mamma Lucia. Martedì 7 aprile alle 14,30 ci sarà la recita del Santo Rosario nella chiesa di S.Giuliana in Zelo e alle 15 saranno celebrati i funerali. Le sue spoglie saranno portate in corteo fino al cimitero di Zelo”.

Avrà due funerali

Don Carlo Gaviraghi era una figura molto conosciuta a Vermezzo con Zelo, dove è stato parroco per quasi 40 anni. La notizia della sua scomparsa ha rapidamente fatto il giro del paese lasciando tutti attoniti. Classe 1939, aveva 87 anni compiuti a gennaio.

Avrà due funerali uno a Maggianico di Lecco martedì 7 aprile 2026 alle 9.45 dove era stato negli ultimi anni e uno a Vermezzo con Zelo , sempre martedì alle 15, nella chiesta parrocchiale di San Giuliana e Beata Vergine del Carmelo, prima di essere sepolto nel cimitero comunale accanto a don Carlo Rizzi dove aveva espressamente chiesto di riposare.

L’Amministrazione comunale, appresa la notizia della scomparsa, ha subito rilasciato un messaggio di saluto e cordoglio per ringraziare don Carlo :

“Vermezzo con Zelo ha appreso con dolore e viva partecipazione la notizia della scomparsa di Don Carlo Gaviraghi, Parroco delle nostre Comunità dal 1982 al 2019. Ricordiamo con riconoscenza la sua missione tra noi e ci prepariamo ad accoglierlo nel suo ultimo viaggio terreno. I funerali si terranno martedì 7 aprile alle 15. Su sua espressa volontà, don Carlo riposerà nel Cimitero di Zelo Surrigone, vicino a don Carlo Rizzi”.

Il commosso ricordo

Chi lo ha conosciuto molto bene è stata Patrizia Ramundo direttrice della scuola parrocchiale San Martino da lui fondata, che ha commentato: