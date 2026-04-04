Vermezzo dice addio a don Carlo Gaviraghi

Una brutta notizia per la comunità di Vermezzo con Zelo e di tutti i suoi fedeli a poche ore dalla Pasqua. Un post pubblicato dall’oratorio di Vermezzo, Zelo e Gudo annuncia la scomparsa di don Carlo Gaviraghi:
“Voglio che tu sia, senza fine.” Don Giussani . Il nostro amato Don Carlo Gaviraghi è salito al cielo e ha raggiunto la sua cara mamma Lucia. Martedì 7 aprile alle 14,30 ci sarà la recita del Santo Rosario nella chiesa di S.Giuliana in Zelo e alle 15 saranno celebrati i funerali. Le sue spoglie saranno portate in corteo fino al cimitero di Zelo”.
Avrà due funerali
Don Carlo Gaviraghi era una figura molto conosciuta a Vermezzo con Zelo, dove è stato parroco per quasi 40 anni. La notizia della sua scomparsa ha rapidamente fatto il giro del paese lasciando tutti attoniti. Classe 1939, aveva 87 anni compiuti a gennaio.
Avrà due funerali uno a Maggianico di Lecco martedì 7 aprile 2026 alle 9.45 dove era stato negli ultimi anni e uno a Vermezzo con Zelo , sempre martedì alle 15, nella chiesta parrocchiale di San Giuliana e Beata Vergine del Carmelo, prima di essere sepolto nel cimitero comunale accanto a don Carlo Rizzi dove aveva espressamente chiesto di riposare.
L’Amministrazione comunale, appresa la notizia della scomparsa, ha subito rilasciato un messaggio di saluto e cordoglio per ringraziare don Carlo :
“Vermezzo con Zelo ha appreso con dolore e viva partecipazione la notizia della scomparsa di Don Carlo Gaviraghi, Parroco delle nostre Comunità dal 1982 al 2019. Ricordiamo con riconoscenza la sua missione tra noi e ci prepariamo ad accoglierlo nel suo ultimo viaggio terreno. I funerali si terranno martedì 7 aprile alle 15. Su sua espressa volontà, don Carlo riposerà nel Cimitero di Zelo Surrigone, vicino a don Carlo Rizzi”.
Il commosso ricordo
Chi lo ha conosciuto molto bene è stata Patrizia Ramundo direttrice della scuola parrocchiale San Martino da lui fondata, che ha commentato:
“ Appena mi ha raggiunto la notizia della morte di don Carlo, ho ripensato immediatamente a quella giornata di nebbia dell’inverno del 2004 in cui un’amica comune ci fece incontrare….fu intesa a prima vista! Ero davanti a un uomo totalmente dedito ad educare, che aveva consacrato la sua vita al Signore al servizio dei piccoli. L’intuizione che nel 1991 lo mosse ad aprire una scuola si rivelo’ negli anni utile e preziosa, per tanti che ne hanno beneficiato. Ho potuto godere della compagnia di un padre, grande educatore che comprendeva al volo le dinamiche scolastiche e che mi offriva sempre un punto di vista nuovo; uomo di fede, intelligente e gioioso quando spessissimo entrava a scuola. Sono grata e certa che ora don Carlo sia nella gioia piena del Paradiso”.