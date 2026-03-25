Vermezzo aderisce alla Commissione intercomunale antimafia e tutela ambientale

Votata all’unanimità dal Consiglio comunale l’adesione del Comune di Vermezzo con Zelo alla Commissione intercomunale antimafia e tutela ambientale del Sud-Ovest milanese.

L’unione fa la forza

Sl allarga la rete di Comuni uniti per promuovere la cultura dell’antimafia e la tutela ambientale come elementi fondamentali per la crescita civile ed economica, che agisce come organismo consultivo e propositivo, controllando le infiltrazioni mafiose e la corruzione. Monitora il territorio, con particolare attenzione agli appalti e alla gestione ambientale, facilitando lo scambio di informazioni tra amministrazioni.

Nell’ultima seduta di Consiglio Comunale, l’assise cittadino ha votato all’unanimità l’adesione a questo organismo. E’ un organismo sovracomunale operativo dal 2021 , che coinvolge molti Comuni tra cui Gaggiano, Cusago, Rosate Trezzano sul Naviglio e molti altre per svolgere attività consultive e propositive dell’indirizzo politico in tema di antimafia e di tutela ambientale.

“Fondamentale lo scambio di informazioni e una continua interazione con le Polizie Locali , le Forze dell’ordine e la Commissione antimafia Regionale e quella del Comune di Milano – ha spiegato in aula l’assessore Irene Murgia l’iniziativa – Ritenuto che la collaborazione tra enti locali diventa un valore imprescindibile per la tutela del territorio. La convenzione durerà fino al 31 dicembre 2029”.

Durante la seduta sono stati anche votati i rappresentati del Comune di Vermezzo nella Commissione Intercomunale che saranno oltre alla sindaca Ada Rattaro, l’assessore Domenico Tommasi.