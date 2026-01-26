Ventitré Comuni riuniti per dire grazie alle donne e agli uomini della Polizia Locale

I sindaci e i Comandi del Patto Locale del Magentino-Abbiatense ed ex Statale 11 si sono dati appuntamento per celebrare l'impegno degli agenti, "che rappresenta un presidio fondamentale di sicurezza e un punto di riferimento concreto per cittadini e istituzioni".

Ventitré Comuni riuniti a Santo Stefano Ticino per dire grazie alle donne e agli uomini della Polizia Locale.

La festa di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale, a Santo Stefano Ticino

Ieri, domenica 25 gennaio, la comunità stefanese ha celebrato infatti San Sebastiano, patrono della Polizia Locale, insieme ai sindaci e ai Comandi di Polizia Locale del Patto Locale del Magentino-Abbiatense ed ex Statale 11. La giornata si è aperta all’auditorium Ennio Morricone di via Aurora, con i saluti istituzionali, gli interventi delle autorità e il conferimento delle onorificenze agli agenti. Alla cerimonia hanno preso parte il senatore Massimo Garavaglia, l’europarlamentare Mario Mantovani, l’onorevole Fabrizio Cecchetti, l’onorevole Umberto Maerna e la consigliera regionale Silvia Scurati. L’assessore alla Sicurezza e Protezione Civile di Regione Lombardia Romano La Russa, non potendo presenziare, ha inviato un messaggio che è stato letto in sala dal comandante della Polizia Locale di Santo Stefano Ticino-Ossona Giuseppe Versetti, che questa settimana inizia la sua ultima settimana di lavoro.

Il ringraziamento al comandante Versetti che a giorni andrà in pensione

La festa di San Sebastiano è stata infatti l’occasione di rivolgere un sentito e profondo ringraziamento al comandante Versetti in vista del suo imminente pensionamento, dopo 33 anni di onorato servizio nella Polizia Locale. Il sindaco stefanese Dario Tunesi ha sottolineato:

“Nel corso della sua carriera, il comandante Versetti ha interpretato il ruolo non solo come funzione di comando, ma come impegno quotidiano verso la comunità, distinguendosi per responsabilità, competenza, dedizione e spirito di servizio. Una guida autorevole ed equilibrata, capace di coniugare il rispetto delle regole con l’ascolto, la fermezza con l’umanità. A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza, grazie comandante Versetti per quanto ha fatto e per l’esempio che lascia. A lei i migliori auguri per questa nuova fase della vita, con la certezza che il segno lasciato resterà patrimonio della nostra comunità”.

Al tavolo dei relatori, oltre al sindaco Tunesi di Santo Stefano Ticino e al comandante Versetti, sedevano anche il primo cittadino di Ossona Giovanni Venegoni, il vicesindaco e assessore alla Sicurezza di Magenta Enzo Tenti e il comandante della Polizia Locale magentina Angelo Sallemi.

“L’impegno degli agenti rappresenta un presidio fondamentale di sicurezza”

Tunesi ha voluto ringraziare tutto il personale della Polizia Locale:

“Un ringraziamento sincero va a tutte le agenti e a tutti gli agenti della Polizia Locale, per il lavoro quotidiano svolto con professionalità, disponibilità e senso del dovere, spesso lontano dai riflettori ma sempre vicino alle esigenze della comunità. Il loro impegno rappresenta un presidio fondamentale di sicurezza e un punto di riferimento concreto per cittadini e istituzioni”.

Il “grazie” alle altre realtà cittadine che hanno partecipato alle celebrazioni

Un “grazie” è andato infine a tutte le associazioni e alle realtà cittadine intervenute:

“Al Gruppo Volontari Protezione Civile Corbetta per l’organizzazione della giornata, alla Parrocchia Santo Stefano Ticino e al parroco don Cristian Pina, per la celebrazione della Messa in onore della Polizia Locale, al Corpo musicale Giuseppe Verdi Santo Stefano Ticino, per aver accompagnato il corteo istituzionale e per aver preparato ed eseguito, in così breve tempo, l’Inno della Polizia Locale”.