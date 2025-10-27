Ventisette sacchi di spazzatura raccolti: successo per Puliamo il mondo

Grande partecipazione nel fine settimana all’iniziativa Puliamo il mondo andata in scena a Parabiago e in particolare nelle zone che hanno coinciso con l’area della scuola secondaria Rancilio e quella della pista ciclopedonale del canale Villoresi.
Gli allievi della classe seconda, accompagnati dai loro docenti, hanno iniziato l’attività perlustrando l’esterno dell’edificio scolastico per poi spostarsi sulla ciclabile, dove, suddivisi in cinque gruppi, hanno raccolto i rifiuti e realizzato una mappatura delle criticità presenti, individuando possibili interventi di miglioramento per rendere il percorso più fruibile e sicuro.
“Un sentito grazie ai docenti che hanno collaborato con noi per sensibilizzare ragazzi e ragazze a prestare maggiore attenzione alle problematiche ambientali e urbane”, così il circolo del Gallo di Legambiente ha ringraziato tutti i partecipanti.