Ventisette sacchi di spazzatura raccolti: successo per Puliamo il mondo

Grande partecipazione nel fine settimana all’iniziativa Puliamo il mondo andata in scena a Parabiago e in particolare nelle zone che hanno coinciso con l’area della scuola secondaria Rancilio e quella della pista ciclopedonale del canale Villoresi.

Prima i riflettori sulla scuola e poi sulla ciclabile: cinque i gruppi che sono scesi in campo per ripulire la città

Gli allievi della classe seconda, accompagnati dai loro docenti, hanno iniziato l’attività perlustrando l’esterno dell’edificio scolastico per poi spostarsi sulla ciclabile, dove, suddivisi in cinque gruppi, hanno raccolto i rifiuti e realizzato una mappatura delle criticità presenti, individuando possibili interventi di miglioramento per rendere il percorso più fruibile e sicuro.

Insieme ai membri del gruppo scout Legnano 1, del gruppo sportivo Team U.2.5 e ai volontari di Legambiente, le diverse forze in campo si sono unite dando vita a un incontro positivo e condiviso di cittadinanza attiva.

Le quantità di rifiuti raccolti

Il risultato dell’inciviltà purtroppo molto diffusa, ha comportato dei risultati clamorosi, di quantità di rifiuti raccolti: 27 sacchi di cui 10 di plastiche, 6 di vetri, 11 di indifferenziati e varie tipologie di rifiuti speciali, una bombola di gas, un grande elettrodomestico e un passeggino.

“Il grazie ai docenti che hanno collaborato per sensibilizzare ragazzi e ragazze a prestare maggiore attenzione alle tematiche ambientali”