Ventisette candeline per il centro anziani «Stella Polare» di Rho. L’importante compleanno è stato festeggiato nei giorni scorsi all’auditorium di via Meda.

Sul palco si sono esibiti il «Coro Stella Polare» e il «Corpo di Ballo Stella Polare»

Sul palco, si sono esibiti il «Coro Stella Polare» e il «Corpo di Ballo Stella Polare»: il primo con una serie di canzoni melodiose, il secondo con balletti molto coreografici. Uno spettacolo che ha coinvolto i rappresentanti dell’Amministrazione comunale presenti all’evento. Dalla platea molte voci si sono unite a quelle dei coristi e molte braccia alzate ai movimenti dei ballerini.

La festa è poi proseguita al Centro Stella Polare con il taglio della torta

Una festa che ha avuto un secondo momento presso la sede dell’associazione in via Buon Gesù dove, dopo il pranzo mensile, prima del taglio della torta, l’assessore Paolo Bianchi e il presidente di Anteas Sergio Marcello hanno espresso il loro apprezzamento sull’attività svolta dalle operatrici, dai volontari e dai frequentatori della «Stella Polare» sia in autonomia che in collaborazione con altre associazioni o gruppi di volontariato operanti in zona: attività che è ben documentata e visibile nelle foto e negli oggetti, realizzati nel laboratorio di oggettistica, esposti nella mostra fotografica inaugurata nei locali del centro.

Dopo il brindisi, con torta e spumante, il pomeriggio è proseguito con musiche del duo Claudio e Ivan che hanno coinvolto tutti in un ballo generale a dimostrazione della gioia e accoglienza che è ormai da 27 lunghi anni il punto di forza del centro «Stella Polare» di via Buon Gesù.