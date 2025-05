Ventidue storie pronte a diventare progetti: la Bcc lancia il crowfunding

Ventidue tra enti, associazioni e cooperative: c’è chi ha già un’idea pronta e chi ne ha più di una da mettere a fuoco, chi si affaccia per la prima volta al crowdfunding e chi invece porta con sé un’esperienza pregressa. È questo l’identikit dei partecipanti alla seconda fase di “Progetti locali, cuore cooperativo”, il percorso di crowdfunding sociale promosso dalla Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate in collaborazione con Ginger Crowdfunding.

Dopo la chiusura della call e la selezione effettuata dalla piattaforma Ideaginger.it, sono 22 le realtà territoriali ammesse al percorso di affiancamento che permetterà loro di costruire, passo dopo passo, una campagna di raccolta fondi ad alto impatto. Da oggi ha preso il via la fase di formazione, al termine della quale ciascun partecipante potrà presentare ufficialmente la propria proposta progettuale. La scadenza è fissata per fine giugno.

Il gruppo è eterogeneo per provenienza, esperienze e ambiti di intervento. Dieci arrivano dalla provincia di Milano, dodici da quella di Varese; diciassette sono già clienti della Bcc. Otto partecipanti hanno già un progetto ben definito, mentre gli altri stanno lavorando alla propria idea progettuale proprio attraverso il supporto del team di Ginger.

Tre realtà hanno già affrontato esperienze di crowdfunding in passato, mentre dieci si sono misurate con la raccolta fondi, ma non ancora con questo strumento digitale e partecipativo.

"Per noi è un grande risultato vedere così tante realtà mettersi in gioco, con entusiasmo e visione -commenta Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate-. Il crowdfunding non è solo un mezzo per raccogliere risorse economiche, ma un’opportunità per coinvolgere le comunità, raccontare il proprio valore e costruire legami. Accompagnare questi 22 enti in un percorso che unisce formazione, cofinanziamento e visibilità significa investire concretamente nel capitale sociale del nostro territorio. E questo, per una banca cooperativa, è il cuore della missione".