il grande gesto del giovane

Un giovane ventenne di Cerro Maggiore durante una passeggiata al parco ha trovato un portafoglio con 500 euro e lo consegnato alla Polizia Locale ricevendo i complimenti anche dal sindaco.

Ventenne trova al parco un portafoglio con 500 euro e lo consegna ai vigili

Si chiama Riccardo Landonio, 20 anni, il giovane che ha ritrovato il portafoglio nel parco. Il ragazzo è già benemerito perché all'età di 13 anni divenne campione del mondo per il miglior tiramisù innovativo. Oggi è diplomato all'alberghiero ed ha davanti una lunga carriera nel settore. Mercoledì sera, verso le 19,30, ha trovato un portafoglio con circa 500 euro al Parco di via Baldini (Collinette) e lo ha subito consegnato alla Polizia Locale.

"Sono orgogliosa di cittadini come Riccardo - ha affermato il sindaco Giuseppina Berra - Si è meritato il titolo di Benemerito e lo onora ogni giorno. Complimenti alla sua famiglia e voglio anche sottolineare come un gesto simile arrivi da un giovanissimo. Grazie anche alla nostra Polizia Locale, in particolare agli agenti Falleti e D'auria, che si sono immediatamente messi a disposizione del ragazzo, trovando il legittimo proprietario".

La titubanza iniziale pensando ad uno scherzo

"Riccardo ci ha confidato che all'inizio pensava fosse uno scherzo (tipo candid camera) - ha affermato il sindaco - Una prova fatta da qualcuno per vedere se prendi e scappi. Perciò era titubante. Ha detto che era molto strano vedere un portafoglio proprio in bella vista in un parco pubblico, invece era proprio stato smarrito ed il proprietario non si era ancora accorto della mancanza".