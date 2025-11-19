Venerdì 21 novembre 2025 torna a San Vittore Olona la seconda edizione di “Dalla Tavola al Traguardo – Il gusto della sostenibilità” , un evento speciale collegato alla 93ª Cinque Mulini Cross Country .

Venerdì torna “Dalla tavola al traguardo, il gusto della sostenibilità”

La chiacchierata si terrà nella Sala Conferenze del Poli Hotel in Corso Sempione 241, e sarà un momento aperto a tutti, non solo agli atleti, ma a chiunque voglia approfondire il tema fondamentale dell’alimentazione sostenibile come stile di vita.

Il Dottor A. Fossati, biologo nutrizionista esperto, illustrerà come un’alimentazione corretta e responsabile sia la chiave per migliorare il benessere personale e, per chi pratica sport, anche le performance. Una serata ricca di consigli pratici e informazioni utili per adottare abitudini alimentari che rispettano la salute delle persone.

L’iscrizione gratuita

Questa iniziativa è pensata per chiunque voglia fare scelte consapevoli riguardo al cibo, alla salute e all’ambiente, creando il piacere di una dieta sana alla passione per uno stile di vita sostenibile e rispettoso. L’evento rientra a pieno titolo all’interno del progetto #athleticsforabetterworld promosso da World Atlhetics e di cui cinque Mulini è sostenitrice.

Iscrizione gratuita ma obbligatoria a questo link: https://www.cinquemulini.org/dalla-tavola-al-traguardo/

Nel corso della serata, atleti professionisti interverranno raccontando la loro routine alimentare quotidiana.