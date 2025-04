Venerdì la città rende omaggio a Ahmed

Un minuto di silenzio per ricordare la vita strappata di Ahmed Elsharkawy, il giovane egiziano di 21 anni brutalmente ucciso, con una coltellata al torace, la notte del 19 aprile nelle case popolari di via Fusè ad Abbiategrasso.

Per ricordare Ahmed

Venerdì 25 aprile 2025 alle 13.45 in piazza castello ad Abbiategrasso, la città si ferma per 60 secondi , un evento organizzato dai giovani mussulmani, italiani e da tutti coloro che vogliono essere vicini ad Ahmed e alla sua famiglia in questo momento molto delicato.

Una vicenda che ha scosso l’intera comunità di Abbiategrasso, che ancora una volta ha acceso i riflettori sui problemi che affliggono le case popolari della città; un contesto delicato dove il disagio sociale e la microcriminalità regnano incontrastati.

Svolta nella indagini

Nel frattempo le indagini degli inquirenti vanno avanti spedite. Ieri, mercoledì 23 aprile 2025, i carabinieri hanno fermato 4 ragazzi italiani residenti ad Abbiategrasso , tre fratelli e un loro amico, indagati per l’omicidio di Ahmed Elsharkawy. I quattro sono attualmente reclusi nel carcere di Pavia in attesa dell’udienza di convalida del fermo.