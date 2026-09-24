Vendita di abiti firmati usati per aiutare le donne in difficoltà

Sabato 3 e domenica 4 ottobre, al Centro parrocchiale San Magno, torna «Girl Power - da donna a donna», l'iniziativa a fin di bene targata Cif.

Abiti e accessori firmati, usati ma come nuovi, in vendita per beneficenza.

Abiti firmati come nuovi in vendita per solidarietà al Centro San Magno

La quarta edizione di «Girl Power – da donna a donna», organizzata dal Centro italiano femminile di Legnano, si terrà sabato 3 e domenica 4 ottobre al Centro parrocchiale San Magno, in piazza San Magno 10, con orario continuato dalle 9.30 alle 19.30 in entrambe le giornate.

Il Cif spiega:

«Si tratta di una raccolta fondi che si concretizza attraverso una catena di solidarietà: donne che regalano abiti e accessori in ottimo stato, molti di firma, i titolari della boutique Lorenzo che li raccolgono e li controllano, le volontarie del Cif che organizzano la vendita, altre donne che li acquistano. Il ricavato servirà ad aiutare donne in difficoltà e il centro antiviolenza di Legnano. Si chiude così un circolo virtuoso da donna a donna».

In mostra la forza delle donne nell’obiettivo di Alessandro Uttaro

Come già avvenuto nella scorsa edizione, sarà allestita anche la mostra fotografica «Anonime», realizzata dal fotografo Alessandro Uttaro:

«Immagini di donne immigrate i cui volti non riconoscibili sono inondati da una luce che vuole essere segno di speranza».

Il Cif conclude:

«Ringraziamo la Boutique Lorenzo che ha reso possibile questo evento, le clienti che hanno donato gli abiti e la Parrocchia di San Magno per la concessione degli spazi. Vi aspettiamo numerosi».