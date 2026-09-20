Veleni nel Naviglio, la Sp 117 chiude per la bonifica

La Sp 117 chiude per cinque giorni per consentire gli interventi urgenti di risanamento ambientale legati allo sversamento che ha interessato il Naviglio Grande.

Sp 117, cinque giorni di stop

Città Metropolitana di Milano ha disposto la sospensione della circolazione nel tratto della “Robecco-Bienate” compreso tra via Vespucci e Cascina Peralza, nei territori di Magenta e Robecco sul Naviglio. La chiusura scatterà lunedì 21 settembre e proseguirà fino a venerdì 25 settembre, dalle 8 alle 17. Il provvedimento riguarda il tratto compreso tra il chilometro 1+050 e il chilometro 1+870 circa. La decisione è stata presa per permettere l’esecuzione dei lavori di «risanamento ambientale» e garantire, durante le operazioni, la sicurezza degli operatori e la fluidità della circolazione nelle aree interessate. In quelle cinque giornate, quindi, la Provinciale sarà completamente interdetta al traffico nelle ore diurne.

La viabilità alternativa

Il traffico sarà deviato lungo strade comunali, provinciali e statali. Il percorso alternativo verrà indicato attraverso l’apposita segnaletica predisposta dall’impresa incaricata dei lavori. Per chi si sposta tra Magenta e Robecco sul Naviglio nelle ore interessate dal cantiere si annunciano quindi possibili disagi e rallentamenti sulla viabilità alternativa. L’invito è a prestare attenzione ai cartelli temporanei e a seguire le indicazioni predisposte lungo il percorso. Gli interventi arrivano nell’ambito delle operazioni di risanamento ambientale successive allo sversamento che aveva interessato il Naviglio Grande e che aveva fatto scattare le procedure di emergenza e contenimento.